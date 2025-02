Sredi dneva pijan razgrajal v lokalu in kričal na policiste, ti so ga vklenili

Lenarški policisti so se v soboto okrog 14.30 odzvali na klic oz. prijavo o kršenju javnega reda v enem izmed lokalov na njihovem krajevnem območju.

Takoj ob prihodu policistov 42-letni moški, ki je bil vidno pod vplivom alkohola, ni prenehal s kršitvijo, čeprav so mu policisti to ukazali in ga opozorili, da bodo v nasprotnem primeru zoper njega uporabili prisilna sredstva.

Kršitelj je pričel kričati in se nedostojno vesti tudi do policistov, zato so ti zoper njega uporabili telesno silo in sredstva za vklepanje in vezanje.

Odredili so mu pridržanje do streznitve ter mu zaradi več kršitev določil Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1) izdali tudi plačilni nalog, so sporočili s PU Maribor.