V Kolpi utonil 19-letnik

Včeraj smo poročali o utopitvi v reki Kolpi. Kot so danes sporočili s PU Ljubljana, so bili policisti nekaj po 15. uri obveščeni o nesreči na reki Kolpi v kraju Dol (občina Kočevje). Ugotovili so, da je 19-letnik plaval čez reko Kolpo, nekje na sredini reke pa se je pričel utapljati. To je opazil bližnji kopalec, ki je moškega rešil iz vode, nato pa so na plaži pri reševanju pomagali še drugi prisotni, vendar je 19-letnik kljub hitri pomoči na kraju umrl.

Policisti bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.