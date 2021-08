Sredi Ljubljane pretepel moškega in mu grozil s plinsko pištolo, nato napadel še policiste

Policisti so 37-letnika prijeli v bližini dogodka in mu odvzeli prostost.

V sredo, nekaj po 18. uri, so bili ljubljanski policisti obveščeni o dogodku na Trubarjevi ulici, kjer je 37-letni osumljenec pretepel oškodovanca in grozil s plinsko pištolo. Po do sedaj zbranih obvestilih se je oškodovanec vmešal v spor med osumljencem in dekletom, s katerim je bil osumljeni v družbi. V dogodku je osumljenec oškodovanca lažje telesno poškodoval, prav tako je grozil s plinsko pištolo ter z njo streljal v zrak. Kmalu po dejanju so ga policisti prijeli v bližini dogodka in mu odvzeli prostost.

Med postopkom se je osumljenec upiral, udaril policista in policistom grozil. Pri njem so našli in zasegli plinsko pištolo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi sumov kaznivega dejanja nasilništva in preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, osumljenec pa bo predvidoma danes priveden k preiskovalnemu sodniku.