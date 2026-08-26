Sredi naselja streljal s pištolo, policisti so zasegli beretto in naboje

O pokih oziroma streljanju na območju Grosuplja je bila ljubljanska policijska uprava obveščena v torek zvečer ter je zaradi suma, da gre za uporabo nevarnega strelnega orožja, na kraj napotila več policijskih patrulj.

Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je 27-letni moški na javnem kraju v naselju izstrelil najmanj dva naboja. V postopku so nato pri osumljencu kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti našli in zasegli pištolo znamke beretta ter več nabojev, za katere nima dovoljenja.

Zasežene predmete bodo poslali v nadaljnjo analizo, po vseh zbranih obvestilih pa bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo. Policisti ob tem vodijo tudi postopek o prekršku zaradi kršitev določil Zakona o javnem redu in miru ter Zakona o orožju.

"Policisti se na vsako obvestilo o uporabi orožja oziroma streljanju odzovejo resno in nemudoma, saj ob prejemu prve informacije ni mogoče vedeti, za kakšno orožje gre in ali obstaja neposredna nevarnost za življenje in varnost ljudi," so ob tem sporočili na Policijski upravi Ljubljana.

Občane opozarjajo, naj strelnega orožja ne uporabljajo na način, ki bi lahko ogrožal življenje, zdravje ali premoženje ljudi, naj ne streljajo v zrak, v naravi ali na območjih, kjer bi lahko koga poškodovali. "Vsakršna uporaba strelnega orožja mora biti zakonita in varna. Nepremišljeno streljanje lahko povzroči hude poškodbe ali celo smrt," poudarjajo.

Zato pozivajo k odgovornemu ravnanju in doslednemu spoštovanju predpisov. Če pa ljudje opazijo nedovoljeno ali nevarno uporabo strelnega orožja, naj o tem takoj obvestijo policijo na 113.