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Črna kronika

Sredi naselja streljal s pištolo, policisti so zasegli beretto in naboje

Grosuplje, 26. 08. 2026 10.16 pred 53 minutami 2 min branja 36

Avtor:
M.P.
Zasežena pištola in naboji

Ljubljanski policisti so v torek zvečer prejeli obvestilo o domnevnem streljanju na območju Grosuplja. Na kraju so ugotovili, da je 27-letnik na javnem kraju v naselju izstrelil najmanj dva naboja, med preiskavo pa so pri njem našli in zasegli pištolo in več nabojev, za katere nima dovoljenja.

O pokih oziroma streljanju na območju Grosuplja je bila ljubljanska policijska uprava obveščena v torek zvečer ter je zaradi suma, da gre za uporabo nevarnega strelnega orožja, na kraj napotila več policijskih patrulj.

Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je 27-letni moški na javnem kraju v naselju izstrelil najmanj dva naboja. V postopku so nato pri osumljencu kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti našli in zasegli pištolo znamke beretta ter več nabojev, za katere nima dovoljenja.

Zasežene predmete bodo poslali v nadaljnjo analizo, po vseh zbranih obvestilih pa bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo. Policisti ob tem vodijo tudi postopek o prekršku zaradi kršitev določil Zakona o javnem redu in miru ter Zakona o orožju.

"Policisti se na vsako obvestilo o uporabi orožja oziroma streljanju odzovejo resno in nemudoma, saj ob prejemu prve informacije ni mogoče vedeti, za kakšno orožje gre in ali obstaja neposredna nevarnost za življenje in varnost ljudi," so ob tem sporočili na Policijski upravi Ljubljana.

Občane opozarjajo, naj strelnega orožja ne uporabljajo na način, ki bi lahko ogrožal življenje, zdravje ali premoženje ljudi, naj ne streljajo v zrak, v naravi ali na območjih, kjer bi lahko koga poškodovali. "Vsakršna uporaba strelnega orožja mora biti zakonita in varna. Nepremišljeno streljanje lahko povzroči hude poškodbe ali celo smrt," poudarjajo.

Zato pozivajo k odgovornemu ravnanju in doslednemu spoštovanju predpisov. Če pa ljudje opazijo nedovoljeno ali nevarno uporabo strelnega orožja, naj o tem takoj obvestijo policijo na 113.

policija streljanje grosuplje pištola

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KOMENTARJI36

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
nomis1
26. 08. 2026 11.23
pri tisti novici ne morem komentirat pa bo tukaj.... če reklam ne bom mogel vrteti naprej, ob ogledu za nazaj, potem tudi pro plus vec ne bo moja izbira. žalostno..res..nož v hrbet...
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+1
1 0
bohinj je zakon
26. 08. 2026 11.17
Proslava rojstva sina po srbsko? Malo se je spozabil. Tukaj ni Balkan.
Odgovori
+1
1 0
manga
26. 08. 2026 11.22
Tukaj res ni Balkan.Na Balkanu se tega ne dogaja.
Odgovori
0 0
ArkaMast
26. 08. 2026 11.13
Ljubljana je relativno daleč naj varnejše mesto. Poglejmo samo to vas Grrosuplje na primer.
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+2
3 1
Spletko
26. 08. 2026 11.12
Njega pa niso pridržali? Biseri res...
Odgovori
+5
5 0
a res1
26. 08. 2026 11.11
Kaj ni janez iz tam doma. Tam so tudi še eni čivili...
Odgovori
-1
0 1
lakala28
26. 08. 2026 11.06
Odkar je nastopila vlada prevarantov, se je varnostna situacijo izjemno izboljpala. Za časa vlade d. Goloba je bilo res porazno, kot sta pogruntala lepa vida, mecedoni, žank in ostali rektalni alpinisti jajota. Sedaj redko mine teden brez umora, migrantov mrgoli, strelja se za vajo, da o vsakodnevnih incidentih na jugovzhodu države sploh ne govorimo. Hvala vsem, ki ste omogočili samoizvolitev vlade prevaratnvo in parlamenta z obsojenim goljufom na čelu.
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-8
2 10
Lux_43
26. 08. 2026 11.12
Majo boznise z njimi, klan skriva orožje v naseljih, MAtoz najema avtomobile pri klanu in brani Hojsa, ki jim oddaja stanovanja. Ampak, ustavo v vsakega prvošolčka, pa da bo naš vnuk pel slovenske pesmi ane za rajo.
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-2
1 3
Sandokkan
26. 08. 2026 11.03
Slovenija je nevarna!!!!
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+5
5 0
čebelinko
26. 08. 2026 11.03
Uff ja, to so vaški "junaki" hahaha "Jači od sudbine", hodijo kot pavi naokoli, ko jih je 10 na kupu, potem pa pištole in nože ven vlečejo. Strahopetci klasični.
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+10
10 0
zmerni pesimist
26. 08. 2026 11.02
Socijalec
Odgovori
+8
8 0
Ici
26. 08. 2026 11.00
Kako se piše ta pistolero?
Odgovori
+8
8 0
biggbrader
26. 08. 2026 11.24
John Wayne !
Odgovori
0 0
travc
26. 08. 2026 10.58
Neumna poteza ga je stala kake 1000 evrov če je bila pištola prava ampak verjetno je imel le plašilko.
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-1
1 2
manga
26. 08. 2026 11.05
Koliko časa bo še minilo da boš dojel da denarna kazen sploh ne učinkuje pri teh osebah ker jo ne plačajo.
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+8
8 0
morjeblata
26. 08. 2026 11.05
Tale na sliki je prava. Stara Beretta, Italijani so jo imeli že med 2 svetovno vojno. Moj sorodnik je imel enako tudi plen iz te vojne.
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+0
2 2
Lepdan123
26. 08. 2026 10.56
Ne smemo pa komentirati ukinitev preskakovanja oglasov??Pa naj bo še kdo kadarkoli pameten o svobodi govora.
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+6
7 1
Mehtilda
26. 08. 2026 11.03
Leodan, Hahahaha, sem vidla, pa res niso dovoljeni komentarji
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+3
4 1
bos.lo
26. 08. 2026 10.54
oborožite se so krulili desnaci z janšo in mahnicem na čelu...evo rezultati
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-2
4 6
manga
26. 08. 2026 10.51
Od bedne socialne pomoči si je komaj zbral denar za to pistolco pa so mu je policisti zasegli.Upam da mu jo kaksen šodnik vrne.A so obvestili starše ?
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+9
10 1
natmat
26. 08. 2026 10.51
Oborožite se svetuje Janez...
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+2
5 3
Cenb77
26. 08. 2026 10.44
verjetn je slišou da poptv zahteva ukinitev preskakovanja oglasov pri ogledu nazaj...
Odgovori
+16
16 0
Lepdan123
26. 08. 2026 10.56
Res, prav nič pametnega več ne naredijo. Butale.
Odgovori
+4
4 0
lsica
26. 08. 2026 11.01
Ne da zahteva, čez 4 dni bo to uvedeno. Potem pa zraven neka bedna razlaga da se s to spremembo pridružuje že ustaljenim praksam po vsem svetu
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+3
3 0
Mehtilda
26. 08. 2026 11.04
Pač bomo gledali 4 dni kasneje, sicer pa športne prireditve se gleda v živo, ostalo pa tak nič več pametnega ni
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+2
2 0
Cenb77
26. 08. 2026 11.20
Če imajo PIRHE... naj dajo svoj shemo PROPLUS kot plačljivo opcijo... da vidimo kako se jim bo kolcalo po preskakovanju reklam...
Odgovori
+1
1 0
morjeblata
26. 08. 2026 11.22
Točno tako, prav imaš. Pop TV itak ne gledam, Kanal A, Brio- čebo kaj za pogledat, bom gledal čez 4 dni. Dobre TV serije in filme pa itak snamem iz neta, brez reklam, boljša kvaliteta slike in ogledam si lahko kadarkoli hočem, kolikokrat hočem...
Odgovori
0 0
morjeblata
26. 08. 2026 11.24
👍👍👍
Odgovori
0 0
Fluxx
26. 08. 2026 10.44
A je Janez že kaj sporočil kaj se dela na tem al so zdaj na morju?
Odgovori
+1
4 3
bandit1
26. 08. 2026 10.44
Kaj je kratka al dolga Beretta?
Odgovori
+0
1 1
Lark
26. 08. 2026 10.43
Ciciban?
Odgovori
+5
5 0
peglezn
26. 08. 2026 10.42
spremenit klasifikacijo takih dejanj... modela bodo verjetno izpustili ker ni nikogar zadel, pa kaka manjša kazen za neprijavljeno orožje. Pa ti ne kupiš Berette kar tako, da boš streljal v luft?
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+5
5 0
IKOSS
26. 08. 2026 11.01
Ljudje ognjena strelna sredstva pridobijo in posedujejo iz vrste razlogov ter uporabljajo vrsti vlog. VELIKA VEČINA TEH JE DRUŽBENO NEPROBLEMATIČNIH, ALI CELO KORISTNIH! Streljanje v zrak lahko predstavlja določeno tveganje za okolico, zato je nedvomno družbeno nezaželeno! Še zdaleč pa takšno ravnanje ni enako problematično, kot na primer grožnje po zdravju, ali življenju. Vsekakor pa ta incidnet ponovno dokazuje, da številni posedujejo ognjena strelna sredstva, neredki izven zakonskih okvirov. Področna zakonodaja tako še zdaleč ni tako pomemben faktor za zagotavljanje varnosti v okolju, kot nekateri menijo.
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+1
2 1
Brus1234
26. 08. 2026 11.15
Nezakonito posedovanje orožja je prekršek za katerega se izreka globa in se ne vpisuje v kazensko evidenco. Streljanje pa je klasificirano kot kaznivo dejanje...
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0 0
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