Črna kronika

Sredi noči 65 gasilcev reševalo hlev

Slovenske Konjice, 01. 01. 2026 08.27 pred 51 minutami 1 min branja 6

Avtor:
T.H.
Intervencija pri požaru hleva Škalce v Slovenskih Konjicah

Najdaljša noč v letu je bila za več deset gasilcev na štajerskem koncu precej kratka. Obveščeni so bili, da je ob 3.43 zagorelo gospodarsko poslopje v Slovenskih Konjicah. Šlo je za hlev Škalce.

Požar so gasili gasilci iz PGD Slovenske Konjice, PGD Tepanje, PGD Draža vas in PGD Žiče. Na intervenciji je sodelovalo z 65 gasilcev z 12 vozili.

Poškdovanih ni bilo, nastala je le gmotna škoda, so sporočili tamkajšnji gasilci

 

požar hlev Škalce Slovenske Konjice

Tragično čelno trčenje v Ljubljani, en voznik umrl

Rimska sveča v klinični center spravila otroka

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
detect
01. 01. 2026 09.19
vidite kako je če krave kadijo.
Odgovori
0 0
a res je
01. 01. 2026 09.17
V marofih - kmetijsko poslopje kjer sušijo seno šele, ko se seno vžge pogruntajo, da seno rabi konkretno prezračevanje zaradi preprečevanja samovžiga.
Odgovori
0 0
ptuj.si
01. 01. 2026 09.03
Golob bi rekel, da so paraziti.
Odgovori
+1
2 1
Uporabnik1854475
01. 01. 2026 09.00
Vsa čast gasilcem, drage krave pa..pamet v glavo pa parklje stran od petard
Odgovori
+3
4 1
kladivo
01. 01. 2026 08.51
Zihr padla raketa v hlev eno leto sem imel raket na hlevu in namesto da sm jim voscil sem jim lepo povedal da ce se enkrat spustijo raketo sredi vasi da ne bo lepo no iz strehe so jih tudi pobrali in se upravicili ker pac niso vedeli ni kaj na sreco ni bilo kaj
Odgovori
+6
6 0
proofreader
01. 01. 2026 08.50
Bravo gasilci.
Odgovori
+6
6 0
