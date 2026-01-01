Sredi noči 65 gasilcev reševalo hlev

Požar so gasili gasilci iz PGD Slovenske Konjice, PGD Tepanje, PGD Draža vas in PGD Žiče. Na intervenciji je sodelovalo z 65 gasilcev z 12 vozili.
Poškdovanih ni bilo, nastala je le gmotna škoda, so sporočili tamkajšnji gasilci
Najdaljša noč v letu je bila za več deset gasilcev na štajerskem koncu precej kratka. Obveščeni so bili, da je ob 3.43 zagorelo gospodarsko poslopje v Slovenskih Konjicah. Šlo je za hlev Škalce.
