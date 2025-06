Sredi noči, ga je prebudil hrup. Na dvorišču jih je dobil po glavi

Policija je ponoči na območju Šentjerneja obravnavala dogodek, v katerem je bil poškodovan občan. Ta je nekaj pred 2.30 slišal ropot na dvorišču svoje hiše in se odločil preveriti, kaj se dogaja.

Ko je stopil iz hiše, je opazil dva neznanca, ki sta takoj zbežala. Poskušal ju je dohiteti, pri čemer ga je eden izmed njiju z neznanim predmetom udaril po glavi. Oba storilca sta nato pobegnila s kraja dogodka.

Na kraj so bili nemudoma napoteni policisti in reševalci, ki so poškodovanemu nudili prvo pomoč. Z ogledom kraja so ugotovili, da sta storilca pred tem z lesenim kolom poškodovala rastlinjak na vrtu hiše.

Policisti in kriminalisti Policijske uprave Novo mesto intenzivno nadaljujejo z zbiranjem obvestil, preiskavo in aktivnostmi za izsleditev osumljencev ter ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivih dejanj. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo, je o dogajanju zapisala predstavnica Policijske uprave Novo mesto Alenka Drenik Rangus.