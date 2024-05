Sredi noči goreli avtomobili in hiše, osumili 38-letnika

9. maja ponoči so se gasilci v Vodopivčevi ulici v Kopru spopadli s požarom, v katerem je bilo uničenih več motornih vozil, huje pa so bile ob tem poškodovane tri stanovanjske hiše, pred katerimi so bila motorna vozila parkirana. "V času požara je bilo v stanovanjskih hišah, ki jih je zajel ogenj, več stanovalcev, ki so zaradi požara zbežali iz svojih domov, da bi si rešili življenja. Skupna materialna škoda je ocenjena nad 200.000 evrov," je o požaru danes zapisala predstavnica Policijske uprave Koper Anita Leskovec, ki je sporočila, da so policisti in kriminalisti uspešno zaključili preiskavo.