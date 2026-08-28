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Črna kronika

Sredi noči odjeknile eksplozije: oropali bankomat v Ivančni Gorici

Ivančna Gorica, 28. 08. 2026 08.55 pred 48 minutami 1 min branja 11

Avtor:
K.H.
Oropan bankomat v Ivančni Gorici

V zgodnjih jutranjih urah so se v Ivančni Gorici zaslišale eksplozije. Policija je bila kmalu zatem obveščena, da so neznanci z eksplozivom poškodovali in oropali bankomat. V veliki tatvini je nastalo za več tisoč evrov škode. Policija dogodek še preiskuje.

Z eksplozivom oropali bankomat
Z eksplozivom oropali bankomat
FOTO: Bralec

Iz Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so bili okoli 4. ure obveščeni o kaznivem dejanju velike tatvine na območju Ivančne Gorice. 

"Glede na do zdaj zbrane podatke so do sedaj neznani storilci z zaenkrat še neugotovljenim eksplozivnim sredstvom poškodovali bankomat, nameščen na enem izmed poslovnih objektov," so zapisali. 

Kot nas je obvestil bralec, so v Ivančni Gorici približno pet minut po 4. uri prebivalci zaslišali tri eksplozije. Oropali naj bi bankomat NLB v stavbi Mercatorja.

Oropan bankomat v Ivančni Gorici
Oropan bankomat v Ivančni Gorici
FOTO: Bralec

V dogodku je nastalo za več tisoč evrov materialne škode. 

Policisti še opravljajo ogled in nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

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KOMENTARJI11

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Evridik
28. 08. 2026 09.56
Najprej z globokoumnimi izjavami , kako naj bi se ljudje obnašali na AC sprovocirate bralce , potem pa jasno vsi prestrašeni onemogočite komentiranje . Za bruhat !
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+2
2 0
krpati
28. 08. 2026 09.55
Bo potrebno mal zakonik porihtat.....ne pa da so sankcije v bistvu nagrade za opravljen zločin.
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0 0
biggbrader
28. 08. 2026 09.51
Slovenska folklora, kot včasih v Črni Gori.
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0 0
TITO50
28. 08. 2026 09.48
A bo Janša v Ivančni Gorici, tudi organiziral proteste kot v Novem Mestu.
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-3
0 3
biggbrader
28. 08. 2026 09.51
Tito, spančkaj na Dedinju, v tvoji Srbiji.
Odgovori
-1
0 1
JanezNovakJohn
28. 08. 2026 09.44
Ja taka je igra. Ali bodo banke nas ali bodo eni banke. Vedno bodo banke in zavarovalnice nas.
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-2
1 3
Slash
28. 08. 2026 09.44
Brazilian?
Odgovori
+4
4 0
NeXadileC
28. 08. 2026 09.36
Policija po noči ni dovolj prisotna.
Odgovori
+3
4 1
NeXadileC
28. 08. 2026 09.33
'Medtem, ko poteka reševanje preživelih in identifikacija umrlih ...' - Odvečno emocionalizirano nabijanje dveh nezdružljivih pojmov, psyop.
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+2
4 2
Evridik
28. 08. 2026 09.59
v uredništvu komaj čakajo na take dogodke , da se potem zgražajo nad ljudmi , ki se v zastoju ne "naredijo mrtve"
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0 0
Valkidžija
28. 08. 2026 09.28
Zaščiteno pleme?
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+5
6 1
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