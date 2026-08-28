Sredi noči odjeknile eksplozije: oropali bankomat v Ivančni Gorici

Iz Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so bili okoli 4. ure obveščeni o kaznivem dejanju velike tatvine na območju Ivančne Gorice.
"Glede na do zdaj zbrane podatke so do sedaj neznani storilci z zaenkrat še neugotovljenim eksplozivnim sredstvom poškodovali bankomat, nameščen na enem izmed poslovnih objektov," so zapisali.
Kot nas je obvestil bralec, so v Ivančni Gorici približno pet minut po 4. uri prebivalci zaslišali tri eksplozije. Oropali naj bi bankomat NLB v stavbi Mercatorja.
V dogodku je nastalo za več tisoč evrov materialne škode.
Policisti še opravljajo ogled in nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.
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