Sredi noči odjeknile eksplozije: oropali bankomat v Ivančni Gorici

Iz Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so bili okoli 4. ure obveščeni o kaznivem dejanju velike tatvine na območju Ivančne Gorice.

"Glede na do zdaj zbrane podatke so do sedaj neznani storilci z zaenkrat še neugotovljenim eksplozivnim sredstvom poškodovali bankomat, nameščen na enem izmed poslovnih objektov," so zapisali.

Kot nas je obvestil bralec, so v Ivančni Gorici približno pet minut po 4. uri prebivalci zaslišali tri eksplozije. Oropali naj bi bankomat NLB v stavbi Mercatorja.