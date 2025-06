Sredi noči po dolenjski avtocesti vozil v napačno smer

Zaradi pozitivnega rezultata na testu psihoaktivnih snovi so vozniku policisti odredili strokovni pregled.

Ob tem se zahvaljujejo občanom, ki so s svojo odzivnostjo in odgovornim ravnanjem nemudoma obvestili Policijo o vozniku, ki je vozil nevarno in ogrožal ostale udeležence v prometu.

"Njihova hitra in premišljena reakcija je omogočila, da smo lahko pravočasno ukrepali ter s tem preprečili morebitne hujše posledice in zagotovili varnost vseh udeležencev v prometu," so zapisali na ljubljanski policijski upravi.