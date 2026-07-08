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Črna kronika

Sredi noči po zidu risali grafite, vrteli glasno glasbo in budili prebivalce

Nova Gorica, 08. 07. 2026 14.33 pred 8 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Risanje grafitov

Novogoriški policisti so sredi noči posredovali zaradi motenja javnega reda in miru. Skupina oseb je namreč že več noči zapored "zavzela" zid ob večjem nakupovalnem centru, risala grafite in predvajala glasno glasbo. S tem so storilci motili okoliške speče stanovalce.

Ob 4.40 so policisti Policijske uprave (PU) Nova Gorica prejeli prijavo kršitve javnega reda in miru. Preglasna glasba je namreč stanovalce motila pri nočnem počitku.

Na podlagi doslej zbranih obvestil so ugotovili, da skupina oseb že več noči zapored na zidu ob večjem nakupovalnem centru na Cesti 25. junija v Novi Gorici riše grafite. Pri tem so osebe predvajale glasno glasbo, ki je motila okoliške stanovalce.

Osebe še niso bile izsledene, so sporočili s PU Nova Gorica.

Policija ob tem občane poziva k spoštovanju nočnega miru in počitka ter k obzirnemu ravnanju do drugih: "Vsakdo ima pravico do mirnega in varnega bivalnega okolja, zato naj se posamezniki vzdržijo ravnanj, ki z nepotrebnim hrupom ali drugim motečim vedenjem posegajo v pravice drugih. Z odgovornim vedenjem, spoštovanjem predpisov in medsebojnim upoštevanjem lahko pomembno prispevamo k prijetnejšemu in varnejšemu bivalnemu okolju za vse."

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