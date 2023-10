Sredi noči vlomil v banko v Tolminu, Policija ga še išče

Policisti so bili sredi noči obveščeni o vlomu v bančno ustanovo v Tolminu. Po prvih informacijah je neznani storilec skušal odtujiti kovinski sef z gotovino, vendar mu to ni uspelo, nato pa je zbežal neznano kam, je sporočil predstavnik novogoriške policijske uprave Dean Božnik. Višina škode še ni znana.

"Takoj po prejemu prijave so policisti in kriminalisti z območja Policijske uprave Nova Gorica izvedli aktivnosti za izsleditev storilca navedenega kaznivega dejanja, tako na kraju kot tudi v širši okolici," je ob tem zapisal Božnik. "Kljub intenzivnemu operativnemu delu in zbiranju obvestil novogoriških kriminalistov in policistov do tega trenutka neznani storilec omenjenega vloma v bančno ustanovi še ni bil izsleden," je dodal.



Policija zaproša vse morebitne očividce oziroma vse, ki bi imeli kakršnekoli koristne informacije o dogodku, da jim to nemudoma sporočijo na znano interventno številko policije 113 ali najbližjo policijsko postajo, lahko pa pokličejo tudi na anonimni telefon 080 1200.