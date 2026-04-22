Zamaskirana neznanca sredi noči vlomila v bencinski servis

Neznana storilca sta gospodarski družbi po prvih ocenah povzročila večjo materialno škodo v višini nekaj tisoč evrov, je sporočil predstavnik Policijske uprave Nova Gorica Dean Božnik in dodal, da se natančna višina škode še ugotavlja.
Policisti Policijske postaje Idrija okoliščine navedenega kaznivega dejanja preiskujejo v smeri suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine. Storilca še nista bila izsledena, je še sporočil Božnik.
Policisti Policijske postaje Idrija pozivajo vse morebitne očividce oziroma vse, ki bi o vlomu v bencinski servis na Cerkljanskem lahko policiji posredovali koristne informacije, da pokličejo ali se zglasijo na Policijski postaji Idrija (Gregorčičeva ulica 5, 5280 Idrija, telefon: (05) 372 48 00, e-naslov: pp_idrija.pung@policija.si), na najbližji policijski postaji ali pokličejo znano interventno številko policije 113 oziroma anonimni telefon 080 1200.
