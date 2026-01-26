Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Sredi noči z eksplozivom nad bankomat, neznanec odnesel gotovino

Cerknica, 26. 01. 2026 08.28 pred 1 uro 1 min branja 8

Avtor:
M.P.
policja, splošna, ponoči

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da je neznanec sredi noči na območju Cerknice izvedel veliko tatvino. Z za zdaj še neugotovljenim eksplozivnim sredstvom je poškodoval bankomat, ob čemer je nastalo tudi za več tisoč evrov materialne škode.

Okoli 2.30 ponoči je policistom zazvonil telefon z obvestilom, da je neznanec na območju Cerknice izvedel kaznivo dejanje velike tatvine.

Ob prihodu na kraj so policisti ugotovili, da je neznani storilec z za zdaj še neugotovljenim eksplozivnim sredstvom poškodoval bankomat, ki je bil nameščen na enem izmed poslovnih prostorov. V dogodku je nastalo za več tisoč evrov materialne škode.

Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, policisti opravljajo ogled in nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

bankomat policija tatvina eksplozivno sredtvo

Po cesti drvel kar 162 kilometrov na uro

10.000 evrov škode zaradi vnetega zaboja z drvmi

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 4 -NX
  • 5 - UX
  • 6-RX
  • 9 LM
  • 7 - RZ
  • 8
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rde?a pesa in hren
26. 01. 2026 09.52
No, evo, pa je fronta prišla v Cerknico!
Odgovori
0 0
AleksanderS
26. 01. 2026 09.50
Cela Slovenija je varnostno tvega območje pod to nesposobno vlado svobode - se 2 meseca ... in nikoli vec
Odgovori
+0
1 1
AleksanderS
26. 01. 2026 09.49
ja zdj je svoboda .... se 2 meseca ... in nikoli vec ..... razpad varnostnega sistema je viden povsod ...
Odgovori
+0
1 1
periot22
26. 01. 2026 09.47
Banke ležijo na denarju čisto vsak bankomat bi lahko varoval varnostnik!!!!!!!!!
Odgovori
+2
2 0
MESE?AR
26. 01. 2026 09.16
A Cerknica je na Dolenjskem ? Kaj pa kamere ?
Odgovori
+2
2 0
brabusednet
26. 01. 2026 09.13
To je sigurno delo čarovnice Uršole pa ne mislim na Tlakočarjevo.
Odgovori
+3
3 0
zmerni pesimist
26. 01. 2026 08.54
A onega iz moravc so že našli
Odgovori
+5
5 0
Lark
26. 01. 2026 08.44
Morajo občani nekaj jesti, ko ni več socialne...
Odgovori
+4
7 3
bibaleze
Portal
Dveletni čudež biljarda: nadarjeni Jude osvaja svet
Ko se nosečnost prezgodaj konča: Niste sami. Kam po pomoč po izgubi?
Ko se nosečnost prezgodaj konča: Niste sami. Kam po pomoč po izgubi?
Deček brez nog, ki je vdihnil življenje E. T.-ju
Deček brez nog, ki je vdihnil življenje E. T.-ju
Unikatno ime, ki ga ima v Sloveniji le šest deklic
Unikatno ime, ki ga ima v Sloveniji le šest deklic
zadovoljna
Portal
Snemala intimne prizore s 23 let mlajšim
Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, tehtnice čaka globok pogovor
Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, tehtnice čaka globok pogovor
La Toya, Igor Mikič in Carmen Osovnikar vstopajo na Kmetijo
La Toya, Igor Mikič in Carmen Osovnikar vstopajo na Kmetijo
Strokovnjaki opozarjajo, da to ni nedolžna navada
Strokovnjaki opozarjajo, da to ni nedolžna navada
vizita
Portal
Bariatrična operacija želodca: komu je namenjena in zakaj pomaga pri zdravljenju debelosti
Bolezni penisa: kdaj poiskati zdravniško pomoč?
Bolezni penisa: kdaj poiskati zdravniško pomoč?
Tako boste poskrbeli za varno vadbo v mrzlem vremenu
Tako boste poskrbeli za varno vadbo v mrzlem vremenu
Kaj jesti, ko imate občutljiv želodec: živila, ki pomirijo prebavo in zmanjšajo draženje
Kaj jesti, ko imate občutljiv želodec: živila, ki pomirijo prebavo in zmanjšajo draženje
cekin
Portal
Javni sektor pred prvim izplačilom delovne uspešnosti po novem
Vodovodarji in električarji zmagovalci AI revolucije?
Vodovodarji in električarji zmagovalci AI revolucije?
Kaj je 'nillionaire'? In zakaj v to kategorijo spada večina ljudi danes?
Kaj je 'nillionaire'? In zakaj v to kategorijo spada večina ljudi danes?
Čistilka o ponižujočih pogojih dela
Čistilka o ponižujočih pogojih dela
moskisvet
Portal
To je danes najpogostejši vzrok za razpad razmerja
Se spomnite nadležne sosede?
Se spomnite nadležne sosede?
Test s prsti, ki razkrije, ali imate pljučnega raka
Test s prsti, ki razkrije, ali imate pljučnega raka
Kam je izginil Joseph Gordon-Levitt?
Kam je izginil Joseph Gordon-Levitt?
dominvrt
Portal
Zakaj perilo po pranju smrdi?
Kako preprečiti, da bi se oblačila kopičila na stolu?
Kako preprečiti, da bi se oblačila kopičila na stolu?
Kako odstraniti razlit lak za nohte s sedežne garniture?
Kako odstraniti razlit lak za nohte s sedežne garniture?
Črne pike na čebuli: kdaj je varna za uživanje?
Črne pike na čebuli: kdaj je varna za uživanje?
okusno
Portal
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
Piščanec v omaki: 5 receptov, ki navdušijo
Piščanec v omaki: 5 receptov, ki navdušijo
Slana palačinka iz pečice – odlična izbira za kosilo ali večerjo
Slana palačinka iz pečice – odlična izbira za kosilo ali večerjo
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469