Sredi noči z eksplozivom nad bankomat, neznanec odnesel gotovino

Okoli 2.30 ponoči je policistom zazvonil telefon z obvestilom, da je neznanec na območju Cerknice izvedel kaznivo dejanje velike tatvine.

Ob prihodu na kraj so policisti ugotovili, da je neznani storilec z za zdaj še neugotovljenim eksplozivnim sredstvom poškodoval bankomat, ki je bil nameščen na enem izmed poslovnih prostorov. V dogodku je nastalo za več tisoč evrov materialne škode.

Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, policisti opravljajo ogled in nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.