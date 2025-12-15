Naslovnica
Črna kronika

Sredi noči zagorel (še en) adventni venček na okenski polici

Kal nad Kanalom , 15. 12. 2025 15.42 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
T.H.
Požar zaradi adventnega venčka v Kalu nad Kanalom

Okoli enih zjutraj je zagorelo v stanovanjski hiši v Kalu nad Kanalom. Zaradi prižgane sveče se je vnel adventni venček, ki je bil nameščen na okenski polici, ogenj pa se je nato razširil še na del kuhinje. Nad požar so šli že stanovalci, vendar so ga pogasili šele gasilci - kar 23 jih je prišlo na teren. Pri Gasilski zvezi Slovenije so v preteklosti za 24ur.com že navedli, da imajo v Sloveniji 10 do 20 tovrstnih požarov na leto, previdnost pa je potrebna tudi pri prazničnih drevescih in razsvetljavi.

Iz novogoriške policijske uprave so sporočili več podrobnosti glede nočnega dogajanja v občini Kanal ob Soči, kjer je zagorelo v kuhinji stanovanjske hiše. Obvestilo o požaru so dobili ob 1.08, po prvih zbranih obvestilih pa je bilo ugotovljeno, da je zagorel adventni venček na okenski polici, na katerem je bila prižgana sveča.

Stanovalci so skušali požar pogasiti, vendar so ga dokončno obvladali šele gasilci. Pri gašenju je sodelovalo 23 gasilcev različnih gasilskih enot - Gasilska enota Nova Gorica, PGD Kanal in PGD Avče.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zaradi vdihavanja dima je bila dvema stanovalcema nudena prva pomoč v obliki predihavanja s kisikom, na srečo pa telesnih poškodb nista utrpela, pojasnjujejo na Policijski upravi (PU) Nova Gorica.

Po nestrokovni oceni je zaradi požara nastalo 5000 evrov materialne škode. Policisti bodo o vseh ugotovljenih dejstvih pisno seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Ko zagorijo adventni venčki, praznična drevesca in lučke

V prazničnem času so prav adventni venčki pogost vzrok požarov: "Damo jih na mizo, prižgemo svečke, ko pa te svečke dogorijo ali se spustijo na raven venčka, se bo ta vžgal. Na leto imamo od 10 do 20 takšnih požarov v Sloveniji in je pomembno opozarjati na ta tveganja," je lani v pogovoru za 24ur.com pojasnil Aleš Jug, član Komisije za požarno preventivo pri Gasilski zvezi Slovenije.

Preberi še V hiši v Ložanah zagorelo zaradi svečk na adventnem venčku

Opozoril je tudi na praznična drevesca in lučke: "Nevarne so predvsem novoletne jelke, ki so naravne in so suhe. V tem primeru je ukrep, da se jih vlaži, da se postavi spodaj posodo z vodo. Ta novoletna jelka nato tudi takrat, ko je odrezana, pije vodo in so iglice še vedno vlažne. Drug previdnostni ukrep se tiče razsvetljave, ki jo običajno dajemo nanje. Lučke izklopimo, ko se odpravimo v posteljo oziroma naj gorijo le takrat, ko smo prisotni," je poudaril.

Preberi še Ko v ponev vlijemo liter olja in začnemo kramljati po telefonu

LED-lučke so sicer varnejše, vendar je sogovornik opozoril, da je veliko odvisno od proizvajalca: "Imeli smo tudi že takšne, ki so se vžigale," opozarja. "Pri nakupu naj ljudje pogledajo vsaj, ali imajo CE oznako, da niso mehansko poškodovane, da se ne pregrevajo," našteva.

adventni venček sveča požar nevarnost

