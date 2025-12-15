Sredi noči zagorel (še en) adventni venček na okenski polici

Iz novogoriške policijske uprave so sporočili več podrobnosti glede nočnega dogajanja v občini Kanal ob Soči, kjer je zagorelo v kuhinji stanovanjske hiše. Obvestilo o požaru so dobili ob 1.08, po prvih zbranih obvestilih pa je bilo ugotovljeno, da je zagorel adventni venček na okenski polici, na katerem je bila prižgana sveča. Stanovalci so skušali požar pogasiti, vendar so ga dokončno obvladali šele gasilci. Pri gašenju je sodelovalo 23 gasilcev različnih gasilskih enot - Gasilska enota Nova Gorica, PGD Kanal in PGD Avče.

Zaradi vdihavanja dima je bila dvema stanovalcema nudena prva pomoč v obliki predihavanja s kisikom, na srečo pa telesnih poškodb nista utrpela, pojasnjujejo na Policijski upravi (PU) Nova Gorica. Po nestrokovni oceni je zaradi požara nastalo 5000 evrov materialne škode. Policisti bodo o vseh ugotovljenih dejstvih pisno seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Ko zagorijo adventni venčki, praznična drevesca in lučke

V prazničnem času so prav adventni venčki pogost vzrok požarov: "Damo jih na mizo, prižgemo svečke, ko pa te svečke dogorijo ali se spustijo na raven venčka, se bo ta vžgal. Na leto imamo od 10 do 20 takšnih požarov v Sloveniji in je pomembno opozarjati na ta tveganja," je lani v pogovoru za 24ur.com pojasnil Aleš Jug, član Komisije za požarno preventivo pri Gasilski zvezi Slovenije.

Opozoril je tudi na praznična drevesca in lučke: "Nevarne so predvsem novoletne jelke, ki so naravne in so suhe. V tem primeru je ukrep, da se jih vlaži, da se postavi spodaj posodo z vodo. Ta novoletna jelka nato tudi takrat, ko je odrezana, pije vodo in so iglice še vedno vlažne. Drug previdnostni ukrep se tiče razsvetljave, ki jo običajno dajemo nanje. Lučke izklopimo, ko se odpravimo v posteljo oziroma naj gorijo le takrat, ko smo prisotni," je poudaril.