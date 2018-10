Sredi Pirana našla rdečo kobro

Takšno kačo so našli sredi Pirana.

Policisti so opravili več razgovorov in ugotovili, da je ženska na ulici našla tujerodno afriško strupenjačo "Naja pallida" oziroma pljuvajočo rdečo kobro. Žival je fotografirala in jo sama s palico dala v škatlo, nato pa poklicala "kačofon" oziroma Herpetološko društvo Ljubljana.

Na PU Koper so včeraj dobili prijavo, da so dan prej v Piranu na ulici našli mlado kačo. Žival bi lahko pobegnila, saj je bila v sosednji stavbi prav takrat razstava strupenih kač sveta.

Aleš Mlinar: Kača ni moja

Poklicali smo TržičanaAleša Mlinarja, organizatorja razstave strupenih kač sveta v Piranu. V Piranu je bila namreč do 3. septembra na ogled zasebna zbirka kač v lasti Aleša Mlinarja, ki nam je zagotovil, da ni možnosti, da bi kača pobegnila iz njegove razstave, saj ima vse kače preštete:"Kača ni moja." Na vprašanje, kako je lahko v to prepričan, je odgovoril: "Bom pa že vedel, koliko kač imam. Poleg tega so bile na razstavi vse kače odrasle."

Kot je dodal, so se z njim že pogovorili policisti. Ker se ukvarja s tovrstno dejavnostjo smo ga vprašali še, kako bi se lahko nevarna strupenjača znašla na ulicah Pirana, v neposredni bližini njegove razstave. Kot je dejal, o tem ne želi ugibati, morda je kačo kdo prinesel namenoma, je pa to zelo slabo za njegovo ime in ugled.

Člani društva so okoli 18.00 kačo prevzeli. Policisti so obvestili dežurno veterinarsko inšpektorico in okrožno državno tožilko. Zadevo bodo obravnavali kot kršitev Zakona o zaščiti živali, in sicer kot nezavarovanje nevarne živali, je sporočila predstavnica PU Koper.

Kača je stara nekaj mesecev in dolga približno 20 cm

Poklicali smo tudi Grišo Planinca iz Herpetološkega društva, ki je prevzel kačo. Kot je povedal, je najditeljica sicer odreagirala dobro, saj je s tem, ko je kačo zaprla v škatlo, poskrbela, da kača ni odšla drugam in da še naprej ni predstavljala nevarnosti za okolico.

Pri tem pa se je seveda izpostavila, a kot je dejal Planinc, najditeljica ni vedela, kako nevarna je kača. Pomagala si je s kavljem za spuščanje baldahinov, kar je po Planincevih besedah precej dolga zadeva in zato najditeljica ni veliko tvegala. Nevarnost pa je bila v tem, da se ta vrsta kobre brani tako, da pljuva strup v oči.

Če bi se zgodilo, da bi najditeljici kača pljunila v oči, bi bilo neprijetno. "Če bi bila kača še vedno na prostem, bi ji osebno svetoval, naj se tega ne loteva, ampak glede na to, da je kačo že ujela, sem ji dal navodilo, naj poskrbi, da kača ne bo pobegnila in da naj jo postavi na mesto, kjer ne bo predstavljala nevarnosti," je pojasnil. Sam zato, kot je pojasnil, ni imel posebnega dela, prišel je v 15 minutah od klica in strupenjačo preložil v posebno herpetološko vrečko.

Planinc je dejal, da kača ni bila stara več kot nekaj mesecev, dolga pa je bila okoli 20 centimetrov. Kačo je v oskrbo predal zaupanja vrednima vivaristoma, ki lepo skrbita za svoje živali. Če se najde lastnik kače, jo bo ta seveda dobil nazaj, drugače pa bo rdeča pljuvajoča kobra šla v posvojitev zainteresiranemu vivaristu.