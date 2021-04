Sredi Pirana z nožem napadel 43-letnika

Ob 17.45 uri je občan obvestil policiste, da je na Tartinijevem trgu v Piranu opazil moškega, ki nekomu grozi z nožem. Policisti so na kraju ugotovili, da je 49-letni moški pristopil do 43-letnika in zamahnil proti njemu z nožem. Ta se je ubranil tako, da je nož prijel, pri tem pa se je porezal in

so ga odpeljali v SB Izola na šivanje. 49-letniku je mimoidoči občan izbil nož z roke in skupaj s poškodovanim sta ga zadržala do prihoda policistov. Sledi mu kazenska ovadba.

Ob 21.50 uri so imeli policisti na kontrolni točki Škofije v postopku državljana Francije. Policist ga je pozval, naj mu pokaže dokumente in opremo vozila, ta pa je izstopil brez zaščitne maske, na kar so ga opozorili. Tujec je pričel vpiti na policista, da se mu mudi in nima časa za neumnosti, pri tem pa je tudi žalil policista. Zaradi agresivnega obnašanja se je policist odločil za varnosti pregled, moški pa ni želel iz vozila, zato so bila zoper njega uporabljena prisilna sredstva. Pri varnostnem pregledu vozila je bil najden manjši nož, dekorativna katana, airsoft pištola in lok (športni rekviziti). Državljanu Francije je bil zaradi kršitev izdan plačilni nalog.