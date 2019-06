Sredi prehitevanja si je premislila in pri tem trčila v avtobus

Kranjskogorski policisti so včeraj dopoldan na Belci obravnavali prometno nesrečo z manjšo materialno škodo, ki je nastala v manevru prehitevanja avtobusa. Kot so sporočili s PU Kranj, je nesrečo povzročila neznana voznica, ki je vozila domnevno moder avto znamke Škoda octavia karavan, ki je v mseri Kranjske Gore želela prehiteti avtobus. Vmes si je premislila in je med vračanjem na svoj prometni pas vanj rahlo trčila. Voznik avtobusa se je po trčenju ustavil na avtobusnem postajališču, voznica pa je odpeljala naprej in jo policisti še iščejo. V avtobusu je bilo sicer 38 potnikov, nihče pa na srečo ni bil poškodovan.

Po besedah policistov, vozniki daljšo ravnino in prve zavoje za njo proti Tabram pogosto izkoriščajo za prehitevanja, pri čemer je velika razlika med prehitevanjem avtobusa in osebnega avtomobila ali kombija."Omejitev na tem delu ceste je 90 km/h. Samo za primerjavo, voznik pri tej hitrosti v eni sekundi prevozi 25 metrov, kar je razdalja med obcestnimi stebrički," je pojasnil Bojan Kos, predstavnik PU Kranj.

"Glede na to, da že prehitevanje avtomobila običajno vzame nekaj sekund, da je vozilo takrat v celoti na nasprotnem smernem vozišču in da je ta čas še daljši pri prehitevanju daljšega vozila – avtobusa, tovornega vozila, avtomobila s prikolico – so to zato zelo delikatni trenutki in je treba biti maksimalno previden, da ne pride do nesreče. Zato ne prehitevajte, če na cesti ni dovolj prostora in se o tem prepričajte še pred prehitevanjem," opozarja.