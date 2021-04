Središče Šentjerneja zaprto, policisti obveščeni o domnevno eksplozivnem telesu

Središče kraja je od poldneva zaprto, na delu so policisti, gasilci in reševalci, pa tudi strokovnjaki za eksplozivna oziroma ubojna sredstva.

DolenjskaNews medtem poroča, da naj bi v banko prejeli elektronsko pošto z grožnjami, da je v stavbi eksploziv. Slovenske novice pa pišejo, da so tako banko kot okoliške stavbe in trgovine izpraznili. Trenutno se policisti in bombni tehniki pripravljajo, da bodo vstopili v stavbo. Evakuirali so tudi prebivalce in zaposlene v neposredni bližini banke.

O tehnični pomoči ob 11.16 v Šentjerneju na spletu poroča tudi Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR).

Promet.si pa navaja, da je zaradi izrednega dogodka zaprta cesta Novo mesto–Šentjernej–Kostanjevica na Krki. Obvoz je urejen.