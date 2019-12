Sta bila požara v počitniških hišah Slovencev v Premanturi podtaknjena?

Hrvaški policisti so ugotovili, da je hiša slovenskega lastnika zagorela med 30. novembrom in 8. decembrom. Požar naj bi izbruhnil na odprtem, na tleh ob objektu in je na zunanjem delu hiše povzročil škodo v vrednosti več tisoč kun (več sto evrov), so zapisali na spletni strani policijske uprave hrvaške Istre.

Med preiskavo požara v hiši slovenskega lastnika so opazili, da je zagorelo tudi v notranjosti sosednje počitniške hiše. Preiskavo o vzrokih tega požara bodo sprožili, ko bo prišla lastnica hiše, so napovedali.

Druga počitniška hišica v Premanturi, ki je v lasti 73-letne slovenske državljanke, je po podatkih policije zagorela med 1. novembrom in 10. decembrom. Kot so zapisali, je neznani storilec vlomil v hišo in iz nje ukradel različne stvari, zatem pa je v njej iz za zdaj še neznanega razloga izbruhnil požar. Zgorela je lesena notranjost, poškodovani so tudi zidovi. Škodo ocenjujejo na nekaj deset tisoč kun, policija pa dogodek še preiskuje.

Policija ni pojasnila, ali sta bili počitniški hiši zgrajeni z dovoljenjem ali pa gre za črno gradnjo, ki jih je v Premanturi precej, posebej ob morju.

Novičarski portalipress.rtl.hr in puljski časnik Glas Istre se na svoji spletni strani sprašujeta, ali sta bila požara morda podtaknjena, kar naj bi sumila tudi policija.