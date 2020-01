Sta mafijce do Dedovića in Stamatovića pripeljali njuni ženi?

Njuni soprogi in otroci sicer živijo v Črni gori, v Atene pa so prišli v začetku leta, da bi družini skupaj preživeli praznike. Preiskovalci zato ne izključujejo možnosti, da ju je mafija našla tako, da je sledila njunima soprogama v Atene.

Portal ethnos.gr danes poroča, da policija pri umorjenih ni našla nobenega orožja, prav tako ju niso spremljali varnostniki. "V Grčiji sta se počutila varno. Nista imela varovanja, sproščeno sta večerjala s soprogama in otrokoma, starima 7 in 10 let. Za vsako mizo je bil po en. Videti je, da si nista mislila, da ju bodo izsledili."

Policija naj bi se sicer z ženskama pogovorila včeraj, a naj ji ne bi povedali nič koristnega. Dedović in Stamatović naj bi živela v najetem stanovanju v predmestju Aten, ženi pa sta preiskovalcem rekli, da ne vesta, kje je to stanovanje, saj sta se okoli prevažali s taksiji, Aten pa da ne poznata.

Grški preiskovalci zdaj upajo, da jim bo osebje restavracije lahko dalo več informacij o izgledu morilcev. Eden od gostov lokala je celo povedal, da so ti Dedoviću in Stamatoviću pred streljanjem namenili nekaj besed.

Za storilce, ki so po dejanju pobegnili s črnim terenskim vozilom, je prikladno, da tistega večera kamera v restavraciji ni delovala, zato si morajo preiskovalci pomagati z nadzornimi kamerami z bližnjih stavb."Preiskavo ovira dejstvo, da je kamera v restavraciji v kraju Vari pokvarjena, zato ni posnela napadalcev, ki so hladnokrvno streljali v žrtve," poroča protothema.gr.

Kot je znano, sta bila moška ubita sredi družinske večerje, pred očmi svojih soprog in otrok. Štirje zamaskirani storilci, od katerih sta dva streljala, dva pa pazila na ostale goste lokala, ki je bil tedaj nabito poln, sta v le pol minute vanju izstrelila kar 24 nabojev. Merila sta jima v glavo in prsi. Policija je na kraju dogodka našla 9-milimetrske naboje iz dveh različnih pištol.

Škaljarski klan 'obglavljen'

Srbski mediji danes poročajo, kako je zaradi umora Igorja Dedovića škaljarski klan zdaj "obglavljen" in "na kolenih", glede na to, da je Jovan Vukotić, ki slovi za drugega vodjo omenjenega klana, za zapahi, njegov brat Igorpa je že več let na begu.

Smrt moških naj bi bila sicer po poročanju balkanskih medijev povezana z obračunom dveh najmočnejših mafijskih klanov v Črni gori – kavaškega in škaljarskega. Oba sta kriminalne aktivnosti začela v Kotorju, sprva kot ena kriminalna organizacija, ki je tihotapila drogo po Evropi in Južni Ameriki. Leta 2014, ko je v Valencii izginilo 200 kilogramov kokaina, se je zaradi tega vnel spor, tako imenovana kotorska mafija pa se je razdelila na dva klana. Strasti se niso pomirile vse do danes, v zadnjih petih letih je bilo na obeh straneh ubitih najmanj 40 ljudi, med njimi tudi nedolžne žrtve. Največ umorov je bilo izvedenih v Črni gori in Srbiji, modus operandi pa je bil podoben tokratnemu – žrtve so bile ubite pred očmi družinskih članov.