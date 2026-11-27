Nastal je zastoj. Na Portalu Promet.si za osebna vozila priporočajo že izvoz Trojane.

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Zaradi burje je na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo ter na regionalni cesti Razdrto - Manče - Vipava prepoved prometa za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.

Zaradi zimskih razmer velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike na cestah Col-Črni Vrh-Godovič ter na hrvaški strani prehodov Babno Polje in Petrina. Prelaz Vršič je zaprt.

Na cestah so posipne in plužne skupine. Voznike pozivamo, naj se na pot odpravijo le z ustrezno zimsko opremo ter vožnjo prilagodijo trenutnim voznim razmeram.