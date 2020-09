V kombiju prevažal 34 prebežnikov, štajerski policisti so jih prijeli še 23

Ekipa Finančnega urada Celje in policisti PP za izravnalne ukrepe PU Celje so na postajališču Lopata ustavili 34-letnega belgijskega voznika kombija, ki je v tovornem delu vozila prevažal kar 34 ilegalnih prebežnikov. Vozniku grozi do 15 let zapora. Štajerski policisti pa so pri nedovoljenem prestopu meje iz Hrvaške v Slovenijo prejeli skupno še 23 tujcev. Med prvo skupino je bilo 15 državljanov Bangladeša in sedem državljanov Pakistana, prav tako pa so prijeli državljana Afganistana, ki je sam prestopil mejo.

V včerajšnjem skupnem poostrenem nadzoru Finančnega urada Celje in policistov Policijske postaje (PP) za izravnalne ukrepe celjske policijske uprave je ekipa finančnega urada na avtocestnem počivališču Lopata, smer Maribor–Ljubljana, kontrolirala 34-letnega belgijskega voznika kombiniranega vozila. V postopku so ugotovili, da je belgijski voznik v tovornem delu vozila prevažal 34 ilegalnih prebežnikov, državljanov Iraka, Irana in Turčije. "34-letnemu vozniku smo odvzeli prostost in ga pridržali. Kazensko ga bomo ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedano prehajanje državne meje ali ozemlja države," so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje. Za 34-ilegalnih prebežnikov poteka postopek vrnitve hrvaškim varnostnim organom. 34-letnemu vozniku grozi do 15 let zaporne kazni. icon-expand FOTO: Pu Celje icon-chevron-left icon-chevron-right Celjski policisti so sicer v Kunšperku izsledili še državljana Pakistana, ki je ilegalno prestopil državno mejo. Po opravljenih postopkih so ga predali hrvaškim varnostnim organom. V nedeljo, 27. septembra, okoli 21.45 pa so policisti Policijske postaje (PP) Ormož v kraju Hum pri nedovoljenem prestopu državne meje iz Hrvaške v Slovenijo prijeli 22 tujcev. Med njimi je bilo 15 državljanov Bangladeša in sedem državljanov Pakistana. "Zadevo obravnavamo kot kaznivo dejanje po 3. in 6. odstavku 308 člena, KZ-1 - Nedovoljen prestop državne meje," so ob tem sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor. Kot so dodali, sta dejanja osumljena državljan Moldavije in Ukrajine. Zadeva je v fazi predkazenskega postopka, v kateri poteka zbiranje obvestil in dokazov. Prav tako so policisti danes okoli 4. ure zjutraj v Središču ob Dravi prijeli državljana Afganistana, ki je sam na nedovoljen način prestopil državno mejo iz Hrvaške v Slovenijo. Tujca bodo vrnili hrvaškim varnostnim organom.