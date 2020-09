Stanovalci bloka zaradi problematičnega soseda trpijo in živijo v strahu

Stanovalci bloka v Slovenski Bistrici trepetajo za svoja življenja. Problematični sosed razbija po vratih, grozi vsem in uničuje skupno javno lastnino. Je on že drugič v tednu dni podtaknil požar? "Razbijal je in tolkel po vratih: vse vas bom pobil, vse vas bom poklal," pripovedujejo nesrečni stanovalci, ki se doma ne počutijo več varni. In kaj jim, razen selitve, sploh še preostane?

Stanovalci enega od stanovanjskih blokov v Slovenski Bistrici ponoči ne spijo mirno. Pri njih so gasilci v noči na torek gasili požar - in to že drugi v tednu dni. Stanovalci so prepričani, da požare podtika problematični sosed, s katerim imajo težave že od februarja. "Nikoli nismo imeli nobenega spora z njim, vedno smo ga na hodniku prijazno pozdravljali, potem pa je februarja začel uničevati skupne prostore," razlagajo. Težaven sosed večkrat dnevno razbija po vratih sosedov, nanje kriči, preklinja in celo grozi. Včeraj pa je šlo tako daleč, da je ena izmed stanovalk zaradi vdihavanja dima - gasilci so jo namreč našli nezavestno - morala v Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor. Prestrašeni sosedje zdaj apelirajo na mariborski center za socialno delo, občino in policijo, saj tako več ne morejo živeti. Kot pravijo, se bojijo biti v lastnem domu.

icon-expand Požar v Slovenski Bistrici.

"Preklinja, zvoni na zvonec, razbija in tolče po vratih ..." prizore, ki so jih deležni že od februarja opisujejo stanovalci v Slovenski Bistrici. "Vse vas bom pobil, vse vas bom poklal," njegove besede navaja ena od stanovalk bloka, ki zaradi varnosti želi ostati anonimna. Pokaže tudi vrata, po katerih je tako razbijal, da se je tudi sam poškodoval. "Policisti so vse poslikali /.../, tekla je kri po vratih." Da je treba stopiti skupaj in nekaj ukreniti, se strinjajo tudi drugi. "Ne more šest družin trpeti zaradi ene osebe," poudarjajo. Za problematičnega soseda pa so tudi prepričani, da je podtaknil oba požara, ki sta se zgodila v tednu dni. Eni od stanovalk so zgorela tudi vsa poletna oblačila, ki jih je sušila na podstrehi. Zgorela pa sta tudi kavč in streha, ki so jo gasilci zdaj zasilno pokrili. Tramovi danes spominjajo na oglje, na podstrešju pa še vedno močan vonj po dimu. "Resnično je treba te zadeve rešiti, preden pride do tragičnega konca. Ker stanovalci smo mirni in želimo samo mirno živeti," poudarjajo. Že po prvem požaru je namreč oseba zaradi vdihanega dima morala v UKC Maribor, včeraj pa je ena oseba celo izgubila zavest.