Stanovalci po eksploziji v Mariboru: Bilo je kot v filmu

V močni eksploziji, ki je včeraj popoldne odjeknila v enem od stanovanj bloka v Mariboru, je bilo po podatkih gasilcev popolnoma uničenih šest stanovanj, ki so tako neprimerna za bivanje. Še 18 stanovanj je poškodovanih.

Takoj po eksploziji, ki je odjeknila včeraj malo pred 15.30 in razdejala celotno tretjo etažo sicer petnadstropnega stanovanjskega bloka na Ulici bratov Greifov v mariborski mestni četrti Pobrežje, se je moralo iz njega umakniti vseh okoli 30 ljudi v njem. Nekateri so se zvečer lahko vrnili, a šele potem, ko so gasilci in policisti preverili stanje in ugotovili, da je njihovo stanovanje varno.

Po prvih ocenah gasilcev je eksplodiral zemeljski plin pri štedilniku v enem od stanovanj. "Kot bi počila bomba,"je za oddajo 24UR ZVEČER dogajanje opisala ena od stanovalk, ki je v trenutku eksplozije gledala televizijo. "Bilo je kot v filmu. Stvari iz mojega stanovanja so priletele v sosedovo, stvari iz sosedovega pa v moje,"je dodala druga. Da so vzeli le najnujnejše in pobegnili ven, na varno, še pripovedujejo pretreseni stanovalci.

"Dejansko sem ostala brez vsega,"je bila v šoku ena od stanovalk. Kot je za 24UR ZVEČER pojasnil namestnik poveljnik mariborske civilne zaščite Matej Zupanič, je mariborski Javni medobčinski stanovanjski sklad zagotovil sedem začasnih bivanjskih enot za potrebe stanovalcev, ki so ostali brez doma. "To opcijo smo jim ponudili, vendar so si zatočišče že poiskali pri svojcih," je še povedal Zupanič.

Je šlo za poskus samomora?

Po neuradnih informacijah naj bi v stanovanju, kjer je eksplodiralo živel starejši moški, ki naj bi poskušal storiti samomor. Hudo poškodovanega so reševalci takoj po prihodu na kraj dogodka odpeljali v UKC Maribor, kjer so mu nudili zdravniško oskrbo. V kakšnem stanju je trenutno, ni znano. Po neuradnih informacijah časnika Večer naj bi gasilci v njegovo stanovanje sicer vdirali že pred dvema mesecema, ker naj bi si že takrat skušal soditi sam.

Policija in gasilci teh navedb zaenkrat ne komentirajo.