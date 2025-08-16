Stanovalci v Solkanu zalotili vlomilca in ga zadržali do prihoda policistov

Pregledal je notranjost hiše, pri tem pa so ga zasačili stanovalci in poklicali Policijo. Ta je o dogodku obvestila tudi okrožno državno tožilko v Novi Gorici in preiskovalno sodnico novogoriškega okrožnega sodišča. Policisti bodo 45-letnega osumljenca glede na vse ugotovitve kazensko ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Slednji so ugotovili, da je 45-letnik v zgodnjih jutranjih urah prišel do zaklenjenih vrat stanovanjske hiše, kjer je s police najprej ukradel senzor za temperaturo, nato pa vlomil skozi balkonska vrata in vstopil v notranjost.

Policiste Operativno-komunikacijskega centra (OKC) Policijske uprave (PU) Nova Gorica so včeraj, 15. avgusta, ob 5.50 zjutraj obvestili o vlomu v stanovanjsko hišo v Solkanu. Stanovalci so moškega zalotili med dejanjem in ga zadržali do prihoda policistov.

Novogoriški policisti so ob tem pripravili nekaj nasvetov za varnost.

"Storilci pogosto vlamljajo skozi vrata oziroma okna stanovanjskih objektov in kradejo predvsem gotovino, nakit in druge vrednejše predmete," pravijo na PU Nova Gorica.

Najpogostejši načini vlomov v hiše, stanovanja in gospodarske objekte so vlom na vzvod ali s silo telesa, lomljenje vložkov cilindričnih ključavnic, razbitje steklenih površin, pogosto pa k temu pripomore tudi premajhna previdnost lastnikov (puščeno orodje ali druga priročna sredstva v okolici hiše, ključi ...).

"S preventivnim ravnanjem in zavarovanjem svoje lastnine lahko že sami precej zmanjšate priložnosti za izvršitev zgoraj opisanih premoženjskih kaznivih dejanj (vlomi v stanovanja, hiše, motorna vozila, drzne tatvine, ropi ...) in se izognete neljubim dogodkom," svetujejo.

"Prilika dela tatu in vlomilec bo raje izbral tisto stanovanje ali hišo, kjer bo za kaznivo dejanje najmanj ovir in tveganje za odkritje najmanjše. Stavba, v kateri ni nikogar, ker so stanovalci na primer na dopustu ali ki je očitno brez varovanja, bo verjetneje tarča vloma kot obratno. Posebno 'vabljiva' za vlomilce so odprta vrata ali okna, razpoložljivo orodje za dostop (na primer zaboji, lestev, ki omogoča dostop do drugače nedosegljivih oken), vrtnarsko orodje, s katerim lahko vlomilec nasilno vlomi, zapuščene žive meje ali visoke ograje," naštevajo.

Ljudi zato pozivajo, da več pozornosti namenijo samozaščitnemu ravnanju, saj je z nekaterimi enostavnimi ukrepi možno storiti veliko. "Če vam kljub temu vlomijo v stanovanjski objekt takoj pokličite policiste najbližje postaje oziroma na znano interventno številko 113. Ne spreminjajte kraja kaznivega dejanja in ne uničujte sledi, ki so pomembne za nadaljnjo preiskavo (oziroma se ne dotikajte stvari, ne sprehajajte po prostoru ...). Tudi če ugotovite, da so bili vlomilci pri sosedu, ko ga ni bilo doma, takoj obvestite Policijo," pravijo.

Prav tako pa svetujejo, da ljudje več pozornosti namenijo tudi morebitnemu zaznavanju sumljivih oseb in vozil v stanovanjskih soseskah večjih mest in po vaseh. Vse tovrstne informacije lahko krajani sporočijo Policiji.