Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Črna kronika

Stanovalci v Solkanu zalotili vlomilca in ga zadržali do prihoda policistov

Solkan, 16. 08. 2025 13.35 | Posodobljeno pred 41 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Ti.Š.
Komentarji
5

Stanovalci so v stanovanjskem objektu v Solkanu na delu zasačili vlomilca, nato pa ga zadržali do prihoda policistov. Ti so ugotovili, da je 45-letnik v zgodnjih jutranjih urah prišel do zaklenjenih vrat hiše, kjer je s police najprej ukradel senzor za temperaturo, nakar je vlomil skozi balkonska vrata in vstopil v notranjost. Tam pa so ga 'pričakali' stanovalci. Novogoriški policisti so ob tem pripravili tudi nekaj splošnih nasvetov za večjo varnost.

45-letnik je v hišo vlomil skozi balkonska vrata. (Slika je simbolična)
45-letnik je v hišo vlomil skozi balkonska vrata. (Slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

Policiste Operativno-komunikacijskega centra (OKC) Policijske uprave (PU) Nova Gorica so včeraj, 15. avgusta, ob 5.50 zjutraj obvestili o vlomu v stanovanjsko hišo v Solkanu. Stanovalci so moškega zalotili med dejanjem in ga zadržali do prihoda policistov.

Slednji so ugotovili, da je 45-letnik v zgodnjih jutranjih urah prišel do zaklenjenih vrat stanovanjske hiše, kjer je s police najprej ukradel senzor za temperaturo, nato pa vlomil skozi balkonska vrata in vstopil v notranjost.

Pregledal je notranjost hiše, pri tem pa so ga zasačili stanovalci in poklicali Policijo. Ta je o dogodku obvestila tudi okrožno državno tožilko v Novi Gorici in preiskovalno sodnico novogoriškega okrožnega sodišča. Policisti bodo 45-letnega osumljenca glede na vse ugotovitve kazensko ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Preventivni nasveti Policije

Novogoriški policisti so ob tem pripravili nekaj nasvetov za varnost.

"Storilci pogosto vlamljajo skozi vrata oziroma okna stanovanjskih objektov in kradejo predvsem gotovino, nakit in druge vrednejše predmete," pravijo na PU Nova Gorica.

Najpogostejši načini vlomov v hiše, stanovanja in gospodarske objekte so vlom na vzvod ali s silo telesa, lomljenje vložkov cilindričnih ključavnic, razbitje steklenih površin, pogosto pa k temu pripomore tudi premajhna previdnost lastnikov (puščeno orodje ali druga priročna sredstva v okolici hiše, ključi ...).

"S preventivnim ravnanjem in zavarovanjem svoje lastnine lahko že sami precej zmanjšate priložnosti za izvršitev zgoraj opisanih premoženjskih kaznivih dejanj (vlomi v stanovanja, hiše, motorna vozila, drzne tatvine, ropi ...) in se izognete neljubim dogodkom," svetujejo.

"Prilika dela tatu in vlomilec bo raje izbral tisto stanovanje ali hišo, kjer bo za kaznivo dejanje najmanj ovir in tveganje za odkritje najmanjše. Stavba, v kateri ni nikogar, ker so stanovalci na primer na dopustu ali ki je očitno brez varovanja, bo verjetneje tarča vloma kot obratno. Posebno 'vabljiva' za vlomilce so odprta vrata ali okna, razpoložljivo orodje za dostop (na primer zaboji, lestev, ki omogoča dostop do drugače nedosegljivih oken), vrtnarsko orodje, s katerim lahko vlomilec nasilno vlomi, zapuščene žive meje ali visoke ograje," naštevajo.

Ljudi zato pozivajo, da več pozornosti namenijo samozaščitnemu ravnanju, saj je z nekaterimi enostavnimi ukrepi možno storiti veliko. "Če vam kljub temu vlomijo v stanovanjski objekt takoj pokličite policiste najbližje postaje oziroma na znano interventno številko 113. Ne spreminjajte kraja kaznivega dejanja in ne uničujte sledi, ki so pomembne za nadaljnjo preiskavo (oziroma se ne dotikajte stvari, ne sprehajajte po prostoru ...). Tudi če ugotovite, da so bili vlomilci pri sosedu, ko ga ni bilo doma, takoj obvestite Policijo," pravijo.

Prav tako pa svetujejo, da ljudje več pozornosti namenijo tudi morebitnemu zaznavanju sumljivih oseb in vozil v stanovanjskih soseskah večjih mest in po vaseh. Vse tovrstne informacije lahko krajani sporočijo Policiji.

vlom Solkan vlomilec Policija stanovanjska hiša nasveti varnost
Naslednji članek

Spotaknila se je ob korenino, zgrmela po pobočju in se huje poškodovala

Naslednji članek

Najstniki ognja niso mogli pogasiti, dva odpeljali v bolnišnico

SORODNI ČLANKI

Prijavila vlom v lokal, nato si je postregla s pijačo in cigaretami

Cerkve na Primorskem na udaru vlomilcev

Policisti razkrinkali kriminalno združbo: dva moška v priporu

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JApajaDAja
16. 08. 2025 14.15
"ta pametni" do voznega parka svatov pošljejo mladoletnike..,,,
ODGOVORI
0 0
lokson
16. 08. 2025 14.03
+3
Se je že oglasil varuh in ostali kruhoborci.
ODGOVORI
3 0
zurc
16. 08. 2025 14.02
+5
zdaj jih bo pa tožil da so ga preveč trdo držali (prekoračen silobran) in pri naših sodiščih je možno da bo dobil
ODGOVORI
5 0
zurc
16. 08. 2025 14.04
dobro bi ga morali namlatit in zbrcat ,bi bilo bolj učinkovito kar koli bo že dobil(pa nobeden o tem nič vedet,nič priznat)
ODGOVORI
0 0
MIRKO VORKAPIC GNOJ USTASA FUJ
16. 08. 2025 14.09
+1
Ce je oz bi bil migrant ali politik mu ne bo hudega, bi znal prejeti se značko za pogum
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089