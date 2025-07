Starejšega občana v Kočevju s pretvezo oškodoval za 2200 evrov

Neznani storilec, ki ga policija še išče, je v sredo na območju Kočevja na domu zamotil starejšega oškodovanca s pretvezo, da izvaja telekomunikacijska dela. Oškodovanec mu je izročil svojo bančno kartico in za nekaj minut zapustil prostor, storilec pa mu je v tem času z bančnega računa na neznan način odtujil 2200 evrov, so pojasnili na Policijski upravi (PU) Ljubljana. Policisti bodo o dogodku obvestili pristojno državno tožilstvo.

Kot opažajo na ljubljanski policijski upravi, storilci drzne tatvine izvajajo na zelo prefinjen in pretkan način, oškodovance pa zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni. Storilci, ki se identificirajo kot druga oseba, denimo serviserji ali uslužbenci nekega podjetja, žrtev zamotijo s pogovorom. Tako jih zvabijo iz hiše ali od hiše, tako da je nimajo več pod nadzorom. Njihovo odsotnost takrat izkoristijo drugi storilci, ki v času pogovora vstopijo v hišo, pregledajo notranjost in v večini primerov odtujijo denar ter nakit. Ko hišo zapustijo, se tisti, ki je zamotil žrtev, vljudno poslovi in zapusti kraj. Največkrat se pripeljejo in odpeljejo z vozilom.

Na PU Ljubljana občanom svetujejo, da imajo osebe, ki pridejo nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore. Vedno naj zaklenejo hišo, ko to zapustijo, ključ pa naj vzamejo s seboj. Ob tem naj bodo pozorni na videz oseb (oblačila, govor, posebnosti) ter vozilo, s katerim so se pripeljali (znamko, barvo, tip in registrsko številko vozila).

Po navedbah policistov so ljudje kljub opozorilom še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki prihajajo na njihove domove in jih ogovorijo. V večini primerov so oškodovanci starejše osebe, ki jih storilci lažje zmedejo. Nekaterim poberejo tudi vse prihranke in je teža dejanj zato še toliko večja.