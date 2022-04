Sredi dneva starejši gospe iz hiše odnesel nakit

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so bili v ponedeljek nekaj pred 12. uro obveščeni o drzni tatvini na območju Kamnika. "Neznani storilec je na domu zamotil starejšo oškodovanko s pogovorom o preverjanju televizijskega signala. Drugi storilec je medtem iz hiše odtujili nakit in tako lastnico oškodoval za nekaj sto evrov," so zapisali.

Storilca sta se nato s kraja odpeljala z avtom znamke Opel, sive barve. Oškodovanka je podala opis enega izmed storilcev. Gre za moškega, starega okoli 30 let, visok je okoli 170 centimetrov, temnejše polti, oblečen v rjavo usnjeno jakno. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil glede okoliščin kaznivega dejanja.

Na PU Ljubljana so opozorili, da znova zaznavajo povečano število drznih tatvin iz hiš. "Posebej je zaskrbljujoče, da so žrtve starejše osebe, ki jih storilci lažje zmedejo, nemalokrat gre za slabotne in dementne osebe. Nekaterim poberejo tudi vse prihranke in je teža dejanj zato še toliko večja. Storilci se v večini primerov do osamljenih hiš pripeljejo z vozilom, se predstavijo da bodo opravili dela na telekomunikacijah in podobno. Žrtev zvabijo iz hiše, za vogal, v tem času pa storilci iz odklenjenih hiš odtujijo vrednejše predmete," so zapisali.