V Šempetru pri Gorici naj bi moški osnovnošolki nagovarjal k spolnim uslugam

Velikonja je takoj obvestila Policijo. Poslala je tudi dopis staršem in z dogodkom seznanila učitelje, ki so se danes z učenci o tem že pogovorili. Po njenih besedah je Policija danes že obiskala šolo in zadevo preiskuje. Na odgovor Policije sicer še čakamo.

Deklici sta moškega opisali kot starejšega, nižje postave in s tujim naglasom, ki ga sprva nista dobro razumeli. "Vprašal ju je, če imata denar, ko sta mu povedali, da ga nimata, pa jima je on ponudil denar za spolne usluge. Takoj sta se umaknili, se vrnili v šolo in povedali, kaj se je zgodilo."

To pa ni prvi takšen primer na tej šoli. Pred manj kot letom dni, ko je bila Velikonja še učiteljica, je prejela podoben dopis tedanje ravnateljice. V njem je pisalo, da se je na šolskem parkirišču moški z avtomobilom ustavil ob učenki, ki je čakala svoje starše, in ji dejal, naj vstopi. "Starši so otroke zgleda dobro naučili, saj se je tudi ona takoj umaknila od moškega. Njena mama je obvestila šolo, ravnateljica pa je ravnala enako kot sem sedaj jaz," je še povedala naša sogovornica.

"Očitno smo šole dobro lovišče za take ljudi," je sklenila in poudarila, da kljub temu, da se je do zdaj vse srečno končalo, ne škodi, če se starši in učitelji z učenci pogovorijo o splošnih nasvetih, ki veljajo v takšnih primerih. Izjemno pomembno je, da se otrok v domačem okolju počuti dovolj varno, da o tem spregovori in se ne boji, da je sam storil kaj narobe.

O omenjenem dogodku je sicer prvi poročal RTV Slovenija.