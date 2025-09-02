V Velenju zasegli dvocevno lovsko puško z dvema nabojema

Velenjski policisti so identificirali osumljenega krivolova: gre za starejšega moškega z velenjskega območja.

Konec prejšnjega tedna so pri njemu opravili hišno preiskavo ter našli in zasegli dvocevno lovsko puško cal. 20, z dvema vstavljenima nabojema. "Izvor orožja, za katerega ni imel ustrezne listine, še preverjamo," so sporočili s Policijske uprave Celje.

"Zaradi suma storitve kaznivega dejanja krivolova ga bomo kazensko ovadili, zoper njega bomo uvedli še prekrškovni postopek po Zakonu o orožju," so še zapisali.