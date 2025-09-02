Svetli način
Črna kronika

V Velenju zasegli dvocevno lovsko puško z dvema nabojema

Velenje, 02. 09. 2025 08.03 | Posodobljeno pred 12 minutami

D. S.
Velenjski policisti so prejeli prijavo o sumu krivolova na območju Velenja. Osumljeni je starejši moški z velenjskega območja, komur so zasegli dvocevno lovsko puško z dvema vstavljenima nabojema. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja krivolova ga bodo kazensko ovadili.

Velenjski policisti so identificirali osumljenega krivolova: gre za starejšega moškega z velenjskega območja.

Konec prejšnjega tedna so pri njemu opravili hišno preiskavo ter našli in zasegli dvocevno lovsko puško cal. 20, z dvema vstavljenima nabojema. "Izvor orožja, za katerega ni imel ustrezne listine, še preverjamo," so sporočili s Policijske uprave Celje.

"Zaradi suma storitve kaznivega dejanja krivolova ga bomo kazensko ovadili, zoper njega bomo uvedli še prekrškovni postopek po Zakonu o orožju," so še zapisali.

proofreader
02. 09. 2025 08.19
+1
Če resno mislite z odvzemanjem orožja imate v okolici Novega mesta veliko dela.
ptuj.si
02. 09. 2025 08.16
-1
Kaj pa je lovil? Janšiste?
konc
02. 09. 2025 08.15
+3
Ja, starčkom je lahko pobirati, bravo. Dajte raje razorožiti razbojnike na J, JV države, ki sredi dneva rafalno streljajo vsepovprek in ogrožajo življenja normalnih ljudi!
