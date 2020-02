Starejši voznik na gorenjski avtocesti vozil v napačno smer

Gre za starejšega voznika, vožnjo v napačno smer pa policisti obravnavajo kot kaznivo dejanje zoper varnost javnega prometa in vodijo postopek.

Voznik je na gorenjsko avtocesto napačno zapeljal na priključku Brezje in se potem tako peljal nekaj kilometrov. Ko je opazil napako, je polkrožno obrnil proti Peračici in se odpeljal v pravo smer. Policisti so ga po dogodku izsledili.

Kot opozarjajo s PU Kranj, vozniki, kadar zaradi napake zapeljejo v napačno smer, običajno vozijo po prehitevalnem pasu, ker je to njihov desni vozni pas. Če opazite tako vožnjo, varno zmanjšajte hitrost, prižgite vse štiri smernike in se umaknite skrajno desno proti odstavnemu pasu.

"Ne poskušajte mu prekrižati poti, ga pa s svetlobnimi znaki in hupanjem opozarjajte na nepravilnost. Takoj, ko je možno, pokličite tudi na interventno številko policije 113," še dodaja predstavnik PU Kranj Bojan Kos.