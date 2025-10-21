Svetli način
Starejšim gospem iz rok iztrgala torbice, pridržali 18-letnika in 22-letnico

Maribor, 21. 10. 2025 07.41 | Posodobljeno pred 1 uro

M.P.
Komentarji
7

Mariborski policisti so v soboto odvzeli prostost 18-letnemu moškemu in 22-letni ženski, ki sta utemeljeno osumljena več tatvin. Osumljena sta minuli teden na posebej drzen način več starejšim občankam na silo iz rok iztrgala torbice. Policija je nemudoma sprožila aktivnosti ter kmalu identificirala in pridržala domnevna storilca, ki so ju v preteklosti že obravnavali zaradi različnih premoženjskih kaznivih dejanj.

S Policijske uprave Maribor so sporočili, da so policisti v soboto zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve več kaznivih dejanj velike tatvine odvzeli prostost 18-letnemu moškemu in 22-letni ženski z območja Maribora.

Tatvine so bile izvršene 14. in 15. oktobra v Mariboru, ko sta osumljenca na posebej drzen način starejšim občankam s silo iz rok iztrgala torbice. Oškodovane so bile v različnih vrednostih, od 200 do 400 evrov.

Kraja torbice
Kraja torbice FOTO: Shutterstock

Policisti so takoj po prijavi začeli izvajati aktivnosti za ugotovitev identitete storilcev v okviru intenzivne kriminalistične preiskave, tudi z izvajanjem poostrenih aktivnosti na območju mesta. Pri tem so kmalu uspeli identificirati osumljenca, ki so ju v soboto izsledili in jima odvzeli prostost. Oba so v preteklosti že obravnavali zaradi različnih premoženjskih kaznivih dejanj.

"Pri osumljencih je bilo zaseženih več predmetov, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem predkazenskem postopku," so sporočili z mariborske policijske uprave.

Po zaključenem predkazenskem postopku na Policiji sta bila osumljena zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj s kazensko ovadbo privedena k dežurnemu preiskovalnemu sodniku na Okrožnem sodišču v Mariboru, ki je zoper njiju odredil sodno pridržanje.

tatvine maribor policija kaznivo dejanje torbice
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
2fast4
21. 10. 2025 09.18
+1
gnile vaše eu pravice....pravica je da si ob prst, če delaš tumarije...
ODGOVORI
1 0
SEJBOBOL
21. 10. 2025 08.50
+2
To je isto k naše gore k gre lahk vsak gor ... Kaj jim pa morejo , saj mata že kartoteko ....
ODGOVORI
2 0
bronco60
21. 10. 2025 08.41
+6
Samo delo ju bo rešilo, tudi prisilno, če bi bilo treba, ampak, na žalost .......
ODGOVORI
7 1
Sionist
21. 10. 2025 08.37
+0
slovenija JE nevarna!
ODGOVORI
5 5
but_the_ppl_are_retarded
21. 10. 2025 08.51
-1
Kako, če pa vlada dela doooobro.
ODGOVORI
1 2
Naiskreni
21. 10. 2025 08.20
+6
hočeta biti pač čez zimo na toplem. 🤷
ODGOVORI
6 0
