Starejšim gospem iz rok iztrgala torbice, pridržali 18-letnika in 22-letnico

Tatvine so bile izvršene 14. in 15. oktobra v Mariboru, ko sta osumljenca na posebej drzen način starejšim občankam s silo iz rok iztrgala torbice. Oškodovane so bile v različnih vrednostih, od 200 do 400 evrov.

S Policijske uprave Maribor so sporočili, da so policisti v soboto zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve več kaznivih dejanj velike tatvine odvzeli prostost 18-letnemu moškemu in 22-letni ženski z območja Maribora.

Policisti so takoj po prijavi začeli izvajati aktivnosti za ugotovitev identitete storilcev v okviru intenzivne kriminalistične preiskave, tudi z izvajanjem poostrenih aktivnosti na območju mesta. Pri tem so kmalu uspeli identificirati osumljenca, ki so ju v soboto izsledili in jima odvzeli prostost. Oba so v preteklosti že obravnavali zaradi različnih premoženjskih kaznivih dejanj.

"Pri osumljencih je bilo zaseženih več predmetov, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem predkazenskem postopku," so sporočili z mariborske policijske uprave.

Po zaključenem predkazenskem postopku na Policiji sta bila osumljena zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj s kazensko ovadbo privedena k dežurnemu preiskovalnemu sodniku na Okrožnem sodišču v Mariboru, ki je zoper njiju odredil sodno pridržanje.