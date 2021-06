Starejšo oškodovanko zamotil s pogovorom, drug medtem prebrskal hišo

Policisti so včeraj obravnavali poskus drzne tatvine na območju Brezovice. Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana, je neznani storilec na domu zamotil starejšo oškodovanko s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih storitev. Drug storilec je medtem pregledal hišo, iz katere pa ni ničesar ukradel. S kraja sta se odpeljala z avtom (limuzino) temne barve.

Opis enega storilca: star okrog 30 let, visok med 160 in 170 centimetri, okroglega obraza, srednje postave, črnih las.

Občanom pa ob tem svetujejo, da imajo osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore. Ko hišo zapustijo, jo naj vedno zaklenejo, ključ pa vzamejo s seboj, četudi 'stopijo samo za vogal'. Ob tem pa naj bodo pozorni na videz oseb (oblačila, govor, posebnosti) ter vozilo, s katerim so se pripeljale (znamko, barvo, tip in registrsko številko vozila). "V kolikor kljub previdnosti postanejo žrtev kaznivega dejanja, priporočamo, da takoj obvestijo Policijo na telefonsko številko ali najbližjo policijsko postajo," pravijo policisti.

V večini primerov so oškodovanci sicer starejše osebe, ki jih storilci lažje zmedejo. "Svojce starejših oseb, sosede ali druge prosimo, da se o načinu izvrševanja tovrstnih kaznivih dejanj pogovorijo s starejšimi osebami in jim predstavijo opisan način delovanja storilcev ter preventivne ukrepe," še svetujejo na PU Ljubljana.