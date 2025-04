Starejšo žensko vlekel po ulici, dokler se ji ni s torbice strgal pas

Gre za šest dogodkov 24. in 25. septembra lani. V vseh primerih je bil modus storilca enak, so sporočili koprski policisti. "Na ulicah starega mestnega jedra v Izoli se je približal starejšim žrtvam z zadnje strani, jih fizično napadel in na silo iztrgal torbo z ramena ter iz notranjosti ukradel denar. Oškodovanke so zadobile tudi telesne poškodbe, ko jih je osumljeni med storitvijo kaznivega dejanja udaril, nekatere pa tudi podrl na tla."

Eno izmed napadenih je celo vlekel po ulici, vse dokler se ni pas torbice strgal, nato pa je z ukradenim predmetom pobegnil s kraja.

Policisti so zbrali obvestila, si ogledali kraj kaznivih dejanj in pregledali posnetke. Ugotovili so, da je za vsemi dejanji 41-letni državljan Hrvaške s stalnim bivališčem na Hrvaškem. Policisti PP Izola so proti njemu podali kazensko ovadbo na okrožnem državnem tožilstvu v Kopru in razpisali iskanje z namenom privedbe na zaslišanje na Okrožno sodišče Koper.