Stari znanec Policije vlomil v več ljubljanskih gostinskih lokalov

35-letnik je maja vlomil v najmanj štiri gostinske lokale na območju Ljubljane. V dveh primerih je ostalo pri poskusu. Iz lokalov je ukradel različne predmete in prehrambne izdelke in si pridobil za okoli 4200 evrov protipravne premoženjske koristi. Povzročil je tudi za okoli 650 evrov druge materialne škode. Enega od vlomov je izvršil v družbi 40-letnega osumljenca.

35-letnik je sicer državljan Bosne in Hercegovine, ki stalno prebiva v Sloveniji. Zaradi utemeljenih sumov kaznivih dejanj velike tatvine so mu policisti odvzeli prostost in ga s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika. Ta je za osumljenca odredil pripor. Moški je bil v preteklosti že obravnavan za kazniva dejanja s področja premoženja, je sporočila PU Ljubljana. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.