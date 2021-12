Starš kupoval petarde za mladoletnika, ki jih je nato preprodajal vrstnikom

Policiste Policijske postaje Maribor II so 15. decembra obvestili o uporabi petard na območju Dravskega Dvora, Miklavža in Dobrovc. Ugotovili so, da so pirotehnične izdelke posedovali in uporabljali trije mladoletniki z območja Dravskega Dvora. V postopku so jim zasegli 550 pirotehničnih izdelkov II in III. kategorije, katerih glavni učinek je pok. Posedovanje, prodaja in uporaba teh izdelkov v Sloveniji so prepovedane.