Starša Maddie ob 15-letnici izginotja: 'Nujno, da izvemo resnico'

Mineva 15 let od izginotja takrat triletne britanske deklice Madeleine McCann v portugalskem letovišču Praia da Luz. Starša deklice, Kate in Gerry McCann, po vseh teh letih, ko se je za njuno hčerko izgubila vsaka sled, poudarjata, da je nujno, da izvesta, kaj se je z njo zgodilo.

icon-expand Kate in Gerry McCann - 3 FOTO: Reuters

"Mnogi govorijo o potrebi po 'zaključku'. To je bil vedno čuden izraz. A ne glede na izid bo Madeleine vedno najina hči, storjen je bil resnično grozljiv zločin. To bo ostalo," sta zapisala na predvečer obletnice izginotja. "Negotovost povzroča šibkost, vedenje in gotovost pa dajeta moč. Zato je najina potreba po odgovorih, po resnici, bistvena," sta dodala. Ob tem sta se zahvalila britanskim, portugalskim in nemškim oblastem za njihovo delo ter svojim podpornikom za nadaljnje dobre želje. "V veliko tolažbo je vedeti, da je Madeleine, ne glede na čas, ki je minil, še vedno v srcih in glavah ljudi," sta dejala. Portugalsko tožilstvo je sicer konec prejšnjega meseca sporočilo, da je v primeru izginotja Madeleine McCann imenovalo uradnega osumljenca. Njegovega imena sicer niso navedli, so pa povedali, da delujejo na zahtevo nemških oblasti. Leta 2020 je nemška policija sporočila, da v zvezi s primerom preiskuje moškega. Gre za Christiana Bruecknerja, ki ni bil v zvezi s tem primerom nikoli obtožen in zanika vsakršno vpletenost v Madeleinino izginotje.

Čeprav so se ob postavitvi uradnega osumljenca pojavila ugibanja, da je bila to posledica bližajočega zastaralnega roka – po 15 letih od prijave izginotja namreč po portugalski zakonodaji ni mogoče več določiti osumljenca za izginotje – pa so portugalski policisti zatrdili, da so se za to potezo odločili zaradi "močnih indicev".