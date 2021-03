Starši pogrešajo 14-letnega Camerona iz Kranja

Camerona C. Hopkinsa so po informacijah kranjskih policistov nazadnje videli v Stražišču, od tam je odšel neznano kam. Visok je okoli 180 centimetrov, je močnejše postave, oblečeno ima črno bundo in modre kavbojke, obute pa ima temno modre športne copate.

Policisti PU Kranj so sporočili, da starši pogrešajo 14-letnega sina Camerona C. Hopkinsa z območja Kranja. Nazadnje, ob 12.30, so ga videli v Stražišču, od tam pa je odšel neznano kam. Pogrešani je visok okoli 180 centimetrov, je močnejše postave in ima svetlo rjave lase. Oblečeno ima črno bundo in modre kavbojke, obute pa ima temno modre športne copate. Če ga je kdo videl ali ima informacije o njegovem izginotju, naj pokliče Policijo na številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.