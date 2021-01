Stavbo ordinacije Fortejeve porisali s kljukastimi križi

Zdravnica in državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Alenka Forte je na svojem profilu na Twitterju objavila več fotografij poškodovane fasade stavbe, v kateri ima svojo ordinacijo. Čez noč so namreč neznanci na fasado narisali tri kljukaste križe.

Za dodatna pojasnila smo se obrnili tudi na Policijo. "Skladno z določili zakona o varstvu osebnih podatkov vam lahko potrdimo zgolj to, da smo bili danes dopoldan obveščeni, da je do sedaj neznani storilec preko noči z barvo popisal fasado ene izmed stavb na območju Trbovelj, prav tako je vanjo vrgel več kamenja in jajc. Po prvih podatkih je bilo povzročene za okoli 1.500 evrov škode,"so nam sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

"Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi sumov kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti," so dodali. O vseh ugotovitvah bodo policisti obvestili pristojno državno tožilstvo.

Zdravnica Alenka Forte je bila leta 2018 sicer kandidatka SDS za županjo Občine Trbovlje, leta 2019 pa je na skupni listi SDS in SLS kandidirala za evropsko poslanko. Na položaj državne sekretarke na ministrstvu za zdravje jo je vlada Janeza Janše imenovala konec decembra, v začetku meseca pa se je ugibalo tudi o tem, da bi lahko Fortejeva prevzela funkcijo ministrice za zdravje po odstopu Tomaža Gantarja.