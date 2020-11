Stavni listek objavil na spletu in ostal brez denarja

Celjske policiste je včeraj poklical občan, ki je prijavil goljufijo. Kot je povedal, je na družbenih omrežjih objavil fotografijo stavnega listka, ki mu je prinesel dobitek. "Za zdaj še neznanec je to izkoristil in opravil dvig s stavnega listka. V omenjenem primeru obravnavamo sum storitve kaznivega dejanja goljufije," so sporočili s PU Celje in ponovno opozorili vse občane, naj bodo pri objavah na družabnih omrežjih izjemno previdni.

Kot smo izvedeli, je ogoljufani občan igral športne stave in zadel 150 evrov, ki pa so mu, potem ko je veselo novico delil na spletu, spolzeli iz rok. Gre za športne stave pri Športni loteriji in ne za igre Loterije Slovenije, kjer pojasnjujejo, da je pri njih osnova za izplačilo dobitka veljavno potrdilo o vplačilu - "prinesitelj veljavnega potrdila o vplačilu je tako dobitnik". "Torej igralec, ki se oglasi na prodajnem mestu in predloži veljavno potrdilo o vplačilu (in osebni dokument v primeru obdavčljivega dobitka), prejme dobitek. Brez veljavnega potrdila o vplačilu izplačilo dobitka ni možno," so pojasnili.