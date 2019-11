Na Goriškem prijeli 37-letnega goljufa. Ste med njegovimi žrtvami?

V omenjenih primerih, v katerih so bili oškodovanci predvsem starejše osebe, sta neznana moška oz. neznanec nenapovedano prihajala do posameznih občanov (pripeljala sta se z manjšim tovornim vozilom) in jih uspela prepričati pod pretvezo, da je treba na stanovanjskih objektih nujno izvesti različna popravila streh, vodovodne instalacije itd. Oškodovanci so jim visoko zaračunano storitev običajno plačali oz. so jim to preprečili njihovi sorodniki.

Novogoriški policisti pozivajo vse morebitne oškodovance, ki so bili v preteklem obdobju žrtve omenjenih kaznivih dejanj, da nemudoma pokličejo policiste najbližje policijske postaje oz. na znano interventno številko policije 113 ali anonimni telefon 080 1200. Enako prosijo tudi tiste, ki bi v zvezi z omenjenimi primeri imeli kakršnekoli koristne informacije.

Policisti znova opozarjajo na uporabo samozaščitnih ukrepov

Glede na tovrstne varnostne dogodke pa policisti občane znova opozarjajo na upoštevanje osnovnih samozaščitnih ukrepov z namenom preprečevanja morebitnega oškodovanja."Zelo pogosto se namreč dogaja, da so starejši občani še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki nenapovedano prihajajo na njihove domove in ponujajo različne storitve, jih ogovarjajo, da opravijo nakup ali pa s pogovorom oškodovane zamotijo oz. preusmerijo njihovo pozornost od objekta in premoženja," opozarjajo na PU Nova Gorica in dodajajo, da nemalokrat žrtve šele čez nekaj časa ugotovijo, da so bili žrtve premoženjskih kaznivih dejanj in to prijavijo policiji, kar otežuje nadaljnjo preiskavo omenjenih kaznivih dejanj.

Pri tem znova poudarjajo, da neznancev oz. nepovabljenih oseb ne spuščate v stanovanja, če so na primer vsiljivi, se zaradi njih počutite ogroženi itd."Neznane osebe je treba imeti vedno pod nadzorom, saj nepridipravi pogosto izkoristijo trenutno odsotnost oz. nepazljivost občanov in izvršijo tatvino vrednejših primerov (gotovina, zlatnina …). V primeru, če postanete žrtev kaznivega dejanja, lahko policistom pomagate pri izsleditvi storilca tudi tako, da si poskušate zapomniti čim več podatkov o njem: izgled oz. osebni opis storilca, smer bega, prevozno sredstvo, s katerim se je odpeljal, oznake na registraciji …," še dodajajo.