Črna kronika

Ste jih videli? V Mariboru iščejo tri roparje

Maribor, 15. 09. 2025 16.19 | Posodobljeno pred 43 minutami

Mariborski policisti zaradi preiskave treh ropov iščejo 21-letnega Edina Bertolinija, 25-letnega Bajrama Halitija in 19-letnega Angelina Schnebergerja. Vse, ki so iskane osebe opazili ali imajo podatke o njihovem nahajališču pozivajo, naj o tem obvestijo Policijo.

V okviru kriminalistične preiskave kaznivih dejanj ropov treh poslovnih prostorov v Mariboru 2. in 19. julija ter 2. septembra mariborski policisti iščejo tri osebe: 21-letnega Edina Bertolinija, 25-letnega Bajrama Halitija in 19-letnega Angelina Schnebergerja, vse z območja Maribora.

"Pozivamo vse, ki bi iskani osebi opazili ali imeli informacije, kje se nahajata, da nas o tem nemudoma obvestijo na telefonsko številko policije 113 ali anonimni telefon 0801200," so še sporočili policisti.

