Ste kje v Ljubljani videli 24-letnega Iztoka?

Kot so sporočili iz Policijske uprave (PU) Ljubljana, je pogrešani Iztok Jurkovič, o izginotju katerega so bili obveščeni v četrtek, visok okoli 187 cm, je suhe postave in rjavih daljših las. Oblečen naj bi bil v modro trenerko in temnorjavo jakno s kapuco rjave barve, od doma je odšel s kolesom.