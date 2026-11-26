Če ste jo kje videli ali imate kakršne koli informacije o njej, to sporočite na najbližjo policijsko postajo, Policijsko postajo Grosuplje na (01) 781 83 80, pokličite na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.
Črna kronika
Ste kje videli 19-letno Diano iz Grosuplja?
Pogrešana je 19-letna Diana Borysova iz Grosuplja. Visoka je okoli 170 centimetrov, suhe postave, svetlih oči in rjavih ali rdeče pobarvanih las. Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o njej, da to nemudoma sporočijo.
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