Ste kje videli 21-letnega Tilna Šuberja iz Kopra?

Tilen Šuber je dva dni nazaj ob 10. uri zjutraj odšel od doma in se ni vrnil. Visok je približno 182 centimetrov, suhe postave, ima okoli 75 kilogramov, nekoliko daljše temno rjave lase in modre oči. Od doma je odšel oblečen v kratke hlače modre barve, črno majico brez rokavov in obut v črne športne copate znamke Nike.