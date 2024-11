Ste kje videli 43-letnega Mostafo, ki je turistično potoval po Sloveniji?

43-letni Mostafa iz Egipta je visok okoli 170 centimetrov in ima kratke črne lase. Kot so sporočili iz PU Kranj, drugih podatkov o njem nimajo.

V Slovenijo je kot turist prispel 14. septembra 2024, nazadnje pa je turistično prebival na območju Bohinja. 22. septembra se je odjavil iz enega izmed turističnih objektov, kjer je bival, in odšel neznano kam. Med bivanjem v Sloveniji je uporabljal osebni avtomobil znamke Opel, tip crossland, kovinsko sive barve, registrskega območja Nova Gorica. Avtomobil je bil last enega izmed rent a car podjetij in so ga našli 30. oktobra na parkirišču pri Hotelu Jadran na Bledu, ki pa trenutno ni v obratovanju.

V torek so blejski policisti v sodelovanju s pripadniki različnih služb zaščite in reševanja s pomočjo sonarja in s potapljači izvedli iskalno akcijo na območju hriba Straža nad Blejskim jezerom in ob jezeru od Hotela Toplice do Vile Lastovka. Njihovo iskanje žal ni obrodilo sadov.

Ker z vsemi do sedaj izvedenimi ukrepi Mostafe še niso našli našli, javnost naprošajo za informacije. Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Bled, na telefonsko številko (04) 575 72 00 ali e-naslov pp_bled.pukr@policija.si ali pokličejo na interventno številko Policije 113 ali anonimni telefon Policije 080 1200.