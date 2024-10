Pogrešana, ki je sicer hrvaška državljanka, naj bi nosila bež plašč, svetle žametne hlače, roza volneno kapo, črne čevlje in korekcijska očala. Običajno nosi tudi svetlo torbo.

Visoka je okoli 160 centimetrov in ima svetle lase, ki so ostriženi na paž, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.