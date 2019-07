Ste kje videli Valterja?

Policisti so sporočili, da svojci že od srede pogrešajo 60-letnega Valterja Žiberno iz Senožeč. Nazadnje so ga videli v sredo, 24. julija, po 17. uri, in sicer v naselju Brestovica pri Povirju. Pogrešani je manjše, suhe postave, visok približno 1,65 metra in temnejše polti. Ima sive lase in visoko plešo ter močne sive brke.