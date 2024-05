Ste morda videli Davorja ali Mojco?

Davor Dovžan je pogrešan že od 14. marca letos. Star je 32 let, visok okoli 170 centimetrov, čokate postave in ima krajše rjave lase. Nazadnje je bil oblečen v siv pulover, črno trenirko z belo črto ob strani in obut v bele superge. Peš je od doma odšel 14. 3. 2024 ponoči okoli 2.30 v smeri trim steze na Zgornjem Plavžu proti Žerjavcu.

Ker ga z do sedaj izvedenimi ukrepi niso našli, policisti javnost naprošajo za informacije. "Naprošamo vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Jesenice na (04) 582 13 00 ali pokličejo na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200."

Medtem pa tržiški policisti od 22. aprila iščejo 56-letno Mojco Fartek iz Retenj v občini Tržič. Visoka je okoli 165 centimetrov, ovalnega obraza in svetlih las do ramen. Oblečena je bila v črne hlače in rdečo bundo, obuta v črne čevlje. Nazadnje so jo videli 21. aprila 2024 okoli 20.30, ko je peš odšla od doma.