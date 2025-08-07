Svetli način
Ste na bankomatu pozabili 500 evrov?

Nova Gorica, 07. 08. 2025 17.37 | Posodobljeno pred 26 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.S.
Komentarji
12

Novogoriški policisti iščejo osebo, ki je v reži bankomata v nakupovalnem središču v Novi Gorici pozabila več bankovcev v skupni vrednosti 500 evrov. Denar je poštena najditeljica predala policistom.

Poštena najditeljica je včeraj, nekaj minut po 18. uri, v reži bankomata našla več bankovcev in poklicala Policijo. Bankomat se nahaja v nakupovalnem središču Supernova na Prvomajski ulici v Novi Gorici. 

Policija poziva lastnika denarja, da se čimprej zglasi na policijski postaji Nova Gorica, s seboj pa naj prinese dokazilo o opravljeni transakciji. 

Policisti ob tem občane pozivajo, naj bodo pri dvigu gotovine z bankomata zbrani. V primeru, da pozabijo dvignjeno gotovino in jo kasneje ne najdejo več, naj o tem nemudoma obvestijo policiste oz. svojo banko. 

Bankomat
Bankomat FOTO: Shutterstock

"Posameznike oz. naslednje uporabnike, ki naletijo na pozabljeno gotovino na bančnih avtomatih, pa ponovno opozarjamo, da v izogib morebitni kazenski odgovornosti najden denar nemudoma odnesejo oz. izročijo policistom na policijski postaji oz. o najdbi pozabljene gotovine obvestijo najbližjo banko. V primeru, da bi posamezniki pozabljeno gotovino preprosto vzeli oz. si jo prilastili, bi bili kazensko odgovorni zaradi suma kaznivega dejanja Zatajitev (po določilu 208. člena KZ-1), za kar se kaznuje z denarno ali celo z zaporno kaznijo," sporočajo policisti. 

KOMENTARJI (12)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
obožeobože
07. 08. 2025 18.04
Pogleda naj banka kdo je dvignil denar!
ODGOVORI
0 0
Mio56
07. 08. 2025 18.03
+1
nekdo pa dvignu dnar za it na tajsko masazo z dodatki v Perlo hahah
ODGOVORI
1 0
BroNo1
07. 08. 2025 18.01
+1
A smo eni pajaci. Policaji naj gredo v banko in vidijo kdo je zadnji dvignil in tam pozabil…ne treba je iskat dvigovalca prek medija???
ODGOVORI
1 0
Dooomer
07. 08. 2025 18.00
Dnar je ostal na bankomatu kt da Dolenska nima Romov.
ODGOVORI
0 0
bohinj je zakon
07. 08. 2025 18.00
In tako hitim, da vzamem 50 eur iz bakomata. Seveda v mislih sem že naprej po opravkih.....dnar pozabim vzeti. Pisek bankomata nisem slišal. Po 20 metrih se spomnim, da dnar nisem vzel. Glej ga zlomka: natakar (slučajno albanec) iz par metrov stran bifeja, vzel dnar in hiti nazaj v bife. Po krajšem pregovarjanju dnar dobim. Nisem imel časa se z njim ukvarjati. Lahko bi ga prijavil.
ODGOVORI
0 0
Uporabnik1921539
07. 08. 2025 17.58
+2
kje mi zivimo?Kamere na vsakem koraku....ali pa,ocitno,ne.Bedaki
ODGOVORI
2 0
Janez Novak 13
07. 08. 2025 17.53
+6
Ali je danes 1. april? Banka ima vse podatke o transakcijah na bankomatu: PAN številka, številka TRR (in tako tudi podatke o imetniku računa), znesek dviga (tudi specifika ijo izdanih apoenov). Kr neki.
ODGOVORI
6 0
mijavci
07. 08. 2025 17.50
+1
A je Golob pozabu za Tinco nakazat za današnji dan, pa je šel do bankomata pa še tist pozabu.
ODGOVORI
1 0
Japa Jade
07. 08. 2025 17.44
+4
A nima bankomat svoje kamere, pa banka točno ve kdo je zadnji dvigal, pa iz kerga štosa je ta policija...
ODGOVORI
4 0
BroNo1
07. 08. 2025 18.02
+1
Butale
ODGOVORI
1 0
Blue Dream
07. 08. 2025 17.41
🤴
ODGOVORI
0 0
