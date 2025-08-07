Ste na bankomatu pozabili 500 evrov?

Poštena najditeljica je včeraj, nekaj minut po 18. uri, v reži bankomata našla več bankovcev in poklicala Policijo. Bankomat se nahaja v nakupovalnem središču Supernova na Prvomajski ulici v Novi Gorici.
Policija poziva lastnika denarja, da se čimprej zglasi na policijski postaji Nova Gorica, s seboj pa naj prinese dokazilo o opravljeni transakciji.
Policisti ob tem občane pozivajo, naj bodo pri dvigu gotovine z bankomata zbrani. V primeru, da pozabijo dvignjeno gotovino in jo kasneje ne najdejo več, naj o tem nemudoma obvestijo policiste oz. svojo banko.
"Posameznike oz. naslednje uporabnike, ki naletijo na pozabljeno gotovino na bančnih avtomatih, pa ponovno opozarjamo, da v izogib morebitni kazenski odgovornosti najden denar nemudoma odnesejo oz. izročijo policistom na policijski postaji oz. o najdbi pozabljene gotovine obvestijo najbližjo banko. V primeru, da bi posamezniki pozabljeno gotovino preprosto vzeli oz. si jo prilastili, bi bili kazensko odgovorni zaradi suma kaznivega dejanja Zatajitev (po določilu 208. člena KZ-1), za kar se kaznuje z denarno ali celo z zaporno kaznijo," sporočajo policisti.
