Ste šli skozi rdečo? Kazen bo prišla, tudi če vas niso ustavili

"Neupoštevanje svetlobne prometne signalizacije je eden izmed tistih prekrškov, ki je opazen vsakemu udeležencu v cestnem prometu, nemalokrat pa je vožnja v rdečo luč vzrok prometnih nesreč, tudi tistih z najhujšimi posledicami," so opozorili na Policijski upravi Maribor in dodali, da so pri nadzoru cestnega prometa posebej pozorni na voznike, ki ne upoštevajo svetlobnih prometnih znakov.

Tako je bilo tudi v minulem tednu, ko so mariborski prometni policisti v poostrenih nadzorih nad upoštevanjem svetlobnih prometnih znakov ugotovili kar 120 kršitev. "Velja poudariti, da so policisti v poostrenem nadzoru uporabili tudi videonadzorni sistem, zato bo prekrškovni postopek z vsemi dokazi uveden tudi zoper tiste kršitelje, ki po storjenem prekršku niso bili ustavljeni," so dodali.

Policisti ob tem opozarjajo, da je vožnja v rdečo luč na semaforjih ne le nezakonita, ampak tudi nevarna, zato bodo tudi v prihodnje izvajali poostrene nadzore in uvedli prekrškovne postopke tudi zoper tiste voznike, ki jih policisti takoj po vožnji v rdečo luč na semaforju ne bodo ustavili.