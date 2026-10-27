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Črna kronika

Ste šli skozi rdečo? Kazen bo prišla, tudi če vas niso ustavili

Maribor, 27. 10. 2026 18.10 pred eno minuto 1 min branja 1

Avtor:
D.L.
Rdeča luč

Mariborski policisti opozarjajo na nevarnosti neupoštevanja semaforjev. V poostrenem nadzoru so s pomočjo videonadzora odkrili kar 120 kršitev in napovedujejo stroge ukrepe tudi zoper tiste voznike, ki jih na kraju dogodka niso osebno ustavili.

Rdeča luč na semaforju
Rdeča luč na semaforju
FOTO: Bobo

"Neupoštevanje svetlobne prometne signalizacije je eden izmed tistih prekrškov, ki je opazen vsakemu udeležencu v cestnem prometu, nemalokrat pa je vožnja v rdečo luč vzrok prometnih nesreč, tudi tistih z najhujšimi posledicami," so opozorili na Policijski upravi Maribor in dodali, da so pri nadzoru cestnega prometa posebej pozorni na voznike, ki ne upoštevajo svetlobnih prometnih znakov.

Tako je bilo tudi v minulem tednu, ko so mariborski prometni policisti v poostrenih nadzorih nad upoštevanjem svetlobnih prometnih znakov ugotovili kar 120 kršitev. "Velja poudariti, da so policisti v poostrenem nadzoru uporabili tudi videonadzorni sistem, zato bo prekrškovni postopek z vsemi dokazi uveden tudi zoper tiste kršitelje, ki po storjenem prekršku niso bili ustavljeni," so dodali.

Policisti ob tem opozarjajo, da je vožnja v rdečo luč na semaforjih ne le nezakonita, ampak tudi nevarna, zato bodo tudi v prihodnje izvajali poostrene nadzore in uvedli prekrškovne postopke tudi zoper tiste voznike, ki jih policisti takoj po vožnji v rdečo luč na semaforju ne bodo ustavili.

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policija promet rdeča luč kazen nadzor prometa

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KOMENTARJI1

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konc
27. 10. 2026 18.31
Najbolje, da se vsi identificiramo kot Romi, pa ne bomo imeli nobenih problemov s kaznimi. Hvala ustavno "sodišče" :D
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